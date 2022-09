多元包容職場、釋放無限能量！台灣拜耳連續2年獲「亞洲最佳企業雇主獎」

在這個企業被重新定義的時代,除了提供高薪、高福利,還需要具備哪些元素,才能與世界永續共好?

台灣拜耳今年拿下「HR Asia 2022亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2022)殊榮,也是連續2年獲此肯定,關鍵是建構「展現自我 成就拜耳Be You , Be Bayer」職場學,打造多元共融的職場、激發同仁創意的日常。

「一家企業的成功,源於每一位同仁努力,激發大家的長處與才能,就能讓世界不一樣!」從同仁角度出發的「LIFE」價值,台灣拜耳也回應7項聯合國永續發展目標,實現「全民健康,無處饑荒」的企業使命。

台灣拜耳今年拿下「HR Asia 2022亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2022)殊榮,也是連續2年獲此肯定。 圖/謝茜雲攝影

●連年奪獎秘訣之一 屬於拜耳的「LIFE」價值

台灣不乏許多外商企業,一再強調開放、創新, 2021年台灣拜耳以新人之姿,首次參加「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」就獲獎,今年繼續從330家企業中脫穎而出,台灣拜耳打造的「幸福職場」,可謂實至名歸。

能連續2年奪下「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」,台灣拜耳的背後秘訣,源於一個「LIFE」價值,就是領導(Leadership)、正直(Integrity)、靈活(Flexibility)與效率(Efficiency)。

「同仁的聲音是推動台灣拜耳進步的其中一環,每一位都是快樂並不斷追求進步的同仁,自然會帶出快樂的結果。」台灣拜耳總裁楊玉蘭笑說。

台灣拜耳總裁楊玉蘭(Jennifer Yong)相信,成熟的企業要往下經營,需要有多元聲音及角度,才能在變化莫測的環境發展下去。 圖/謝茜雲攝影

事實上,根據HR Asia所公布的員工問卷調查結果,以工作環境及員工敬業度調研報告(WEES™)為評分基準,在滿分5分的3項評比,台灣拜耳的「Core(組織文化)4.22」、「Self(員工自身感受/體驗)4.25」、「Group(團隊合作溝通)4.5」,平均分數皆高於同業。

進一步分析,今年台灣拜耳獲高分的前3指標,分別是「公司贊助企業內部的同仁和社團活動」、「不斷地尋找方法增進個人對組織的貢獻程度」、「對於個人為組織貢獻的價值很有信心」,顯示同仁從日常職場,就充飽創意能量。

●拜耳與同仁心貼心 鼓勵勇於表達、無懼挑戰

聆聽同仁聲音是重點,但如何實踐才是關鍵。台灣拜耳總裁楊玉蘭提到,每一位同仁都獨一無二,拜耳「Be You , Be Bayer」新精神,是鼓勵展現真實的自我,如何激發潛能與職能,就是拜耳致力推動的目標。

事實上,拜耳每年2次的員工心聲調查,以及主管與同仁一對一談話,除了持續精進職場機制,同時也鼓勵同仁勇於表達,藉由一次又一次的交流與激盪,產生新的創意與想法,創造不呆板的企業文化。

此外,拜耳重視同仁職涯發展,鼓勵跨單位的學習與交流,讓前輩分享心路歷程,同仁轉換跑道時減少撞牆期,每年更篩選10-15位優秀業務,開發特別課程、加入精英俱樂部,培養優秀未來儲備主管。

台灣拜耳強調「LIFE」價值,在疫情期間,展現高度的韌性與靈活,並聆聽員工的聲音與需求而設計辦公空間。 圖/台灣拜耳提供

與同仁累積的敏捷與信任,在2020年疫情攪局時,變成拜耳極佳的驗證,不僅快速制定「健康福利指南House of Health」,也提供「防疫關懷箱」,一起抗疫不焦慮,而為鼓勵同仁多元學習,拜耳也建置「Go Learn」線上自學平台。

「若同仁每天都期待上班,就是成功的幸福企業,拜耳也致力回應同仁的真正需求!」楊玉蘭舉例,去年疫情期間開始居家工作,獲許多同仁良好反應而且不影響工作效率,拜耳決定今年開始每週讓同仁挑選3天在家工作,也給同仁更多彈性。

●多元共融、展現自我 釋放同仁的無限潛能

「公司給予同仁很大信任與支持,同仁也轉化工作成果,讓創意由下而上,釋放同仁無限能量!」從第一份工作就在台灣拜耳的Jamie,以及任職醫學學術處且曾擔任台灣拜耳福委會主委的Jeff,2人對於公司強調「同仁自主性」的感觸很深,

在人力資源部門任職超過9年的Jamie,可謂資深「拜耳人」,對於公司獨特的職場文化最有感;她回憶,過往工作大多紙上作業,當疫情及時代轉變,數位化又快又急,也是因為「LIFE」價值,靈活與效率早已內化成同仁們DNA,「現在90%都是無紙化,所有工作都線上完成,幾乎沒有看到大家不適應」。

而為了照顧同仁的需求,台灣拜耳有不同的社團,原本不擅長跑步的Jamie,因為參加跑步社團、與夥伴練習後,現在要跑完一趟全程馬拉松,一點也難不倒她。

台灣拜耳有不同主題的社團,並透過「多元與共融工作委員會」舉辦各面向的線上、線下活動,希望把正向影響力,延伸至企業各角落。 圖/台灣拜耳提供

「沒有設限的社團主題,讓同仁適性自由的進行社交活動,也體現多元與自主的精神。」Jeff在台灣拜耳短短3年時間,因為鼓勵嘗試與學習的職場文化,順利轉換部門業務,他觀察,多元與自主體現在公司各角落,例如主題社團包括羽球、慢跑、品酒、品茶等,公司也抱持開放心態,更給予資源與鼓勵。

此外,台灣拜耳成立「多元與共融工作委員會」,成員來自不同單位,聚焦性別平等、女力賦權、多元群體關懷(LGBT+及身障族群)、消弭無意識偏見等面向,讓每位同仁對團隊的認同與歸屬感加倍,把影響力延伸至企業各角落。

像是每年健康相關的國際節日,包括「世界癌症日」、「世界日避孕日」、「世界子宮內膜異位症日」、「國際鬍子日關注男性健康」、「大腸直腸癌防治月」,台灣拜耳皆未缺席。

從多元職場到永續願景 讓世界更不一樣

永續發展的概念,已成為全球趨勢,醫療保健與作物科學為本業的台灣拜耳,企業使命是「全民健康,無處飢荒」,並設定全球總目標,要在2030年之前,為 1億位婦女、農友及弱勢族群提供自我保健識能,包含為婦女提供現代化避孕措施、協助小農生產優質農產品、給予弱勢社區自我保健服務等。

期許用科學的力量,解決全世界難題,而「展現自我 成就拜耳Be You , Be Bayer」職場學,為永續未來打下扎實的基礎。楊玉蘭指出「成熟的企業要往下經營,不會靠單一角度或文化,有多元聲音及角度,才能在變化莫測的環境發展下去」。

台灣拜耳響應聯合國永續發展目標,包含SDGs2「消除飢餓」、SDGs3「健康與福祉」、SDGs5「性別平等」、SDGs13「氣候行動」等總共7項,或許永續無法一次到位,但台灣拜耳的幸福職場,用創意與熱情「一人做一點改變,讓世界更不一樣!」。