多元包容職場、釋放無限能量！台灣拜耳連續2年獲「亞洲最佳企業雇主獎」

在這個企業被重新定義的時代，除了提供高薪、高福利，還需要具備哪些元素，才能與世界永續共好？

台灣拜耳今年拿下「HR Asia 2022亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2022）殊榮，也是連續2年獲此肯定，關鍵是建構「展現自我 成就拜耳Be You , Be Bayer」職場學，打造多元共融的職場、激發同仁創意的日常。

「一家企業的成功，源於每一位同仁努力，激發大家的長處與才能，就能讓世界不一樣！」從同仁角度出發的「LIFE」價值，台灣拜耳也回應7項聯合國永續發展目標，實現「全民健康，無處饑荒」的企業使命。

台灣拜耳今年拿下「HR Asia 2022亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2022）殊榮，也是連續2年獲此肯定。 圖／謝茜雲攝影

●連年奪獎秘訣之一 屬於拜耳的「LIFE」價值

台灣不乏許多外商企業，一再強調開放、創新， 2021年台灣拜耳以新人之姿，首次參加「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」就獲獎，今年繼續從330家企業中脫穎而出，台灣拜耳打造的「幸福職場」，可謂實至名歸。

能連續2年奪下「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」，台灣拜耳的背後秘訣，源於一個「LIFE」價值，就是領導（Leadership）、正直（Integrity）、靈活（Flexibility）與效率（Efficiency）。

「同仁的聲音是推動台灣拜耳進步的其中一環，每一位都是快樂並不斷追求進步的同仁，自然會帶出快樂的結果。」台灣拜耳總裁楊玉蘭笑說。

台灣拜耳總裁楊玉蘭（Jennifer Yong）相信，成熟的企業要往下經營，需要有多元聲音及角度，才能在變化莫測的環境發展下去。 圖／謝茜雲攝影

事實上，根據HR Asia所公布的員工問卷調查結果，以工作環境及員工敬業度調研報告（WEES™）為評分基準，在滿分5分的3項評比，台灣拜耳的「Core（組織文化）4.22」、「Self（員工自身感受／體驗）4.25」、「Group（團隊合作溝通）4.5」，平均分數皆高於同業。

進一步分析，今年台灣拜耳獲高分的前3指標，分別是「公司贊助企業內部的同仁和社團活動」、「不斷地尋找方法增進個人對組織的貢獻程度」、「對於個人為組織貢獻的價值很有信心」，顯示同仁從日常職場，就充飽創意能量。

●拜耳與同仁心貼心 鼓勵勇於表達、無懼挑戰

聆聽同仁聲音是重點，但如何實踐才是關鍵。台灣拜耳總裁楊玉蘭提到，每一位同仁都獨一無二，拜耳「Be You , Be Bayer」新精神，是鼓勵展現真實的自我，如何激發潛能與職能，就是拜耳致力推動的目標。

事實上，拜耳每年2次的員工心聲調查，以及主管與同仁一對一談話，除了持續精進職場機制，同時也鼓勵同仁勇於表達，藉由一次又一次的交流與激盪，產生新的創意與想法，創造不呆板的企業文化。

此外，拜耳重視同仁職涯發展，鼓勵跨單位的學習與交流，讓前輩分享心路歷程，同仁轉換跑道時減少撞牆期，每年更篩選10-15位優秀業務，開發特別課程、加入精英俱樂部，培養優秀未來儲備主管。

台灣拜耳強調「LIFE」價值，在疫情期間，展現高度的韌性與靈活，並聆聽員工的聲音與需求而設計辦公空間。 圖／台灣拜耳提供

與同仁累積的敏捷與信任，在2020年疫情攪局時，變成拜耳極佳的驗證，不僅快速制定「健康福利指南House of Health」，也提供「防疫關懷箱」，一起抗疫不焦慮，而為鼓勵同仁多元學習，拜耳也建置「Go Learn」線上自學平台。

「若同仁每天都期待上班，就是成功的幸福企業，拜耳也致力回應同仁的真正需求！」楊玉蘭舉例，去年疫情期間開始居家工作，獲許多同仁良好反應而且不影響工作效率，拜耳決定今年開始每週讓同仁挑選3天在家工作，也給同仁更多彈性。

●多元共融、展現自我 釋放同仁的無限潛能

「公司給予同仁很大信任與支持，同仁也轉化工作成果，讓創意由下而上，釋放同仁無限能量！」從第一份工作就在台灣拜耳的Jamie，以及任職醫學學術處且曾擔任台灣拜耳福委會主委的Jeff，2人對於公司強調「同仁自主性」的感觸很深，

在人力資源部門任職超過9年的Jamie，可謂資深「拜耳人」，對於公司獨特的職場文化最有感；她回憶，過往工作大多紙上作業，當疫情及時代轉變，數位化又快又急，也是因為「LIFE」價值，靈活與效率早已內化成同仁們DNA，「現在90%都是無紙化，所有工作都線上完成，幾乎沒有看到大家不適應」。

而為了照顧同仁的需求，台灣拜耳有不同的社團，原本不擅長跑步的Jamie，因為參加跑步社團、與夥伴練習後，現在要跑完一趟全程馬拉松，一點也難不倒她。

台灣拜耳有不同主題的社團，並透過「多元與共融工作委員會」舉辦各面向的線上、線下活動，希望把正向影響力，延伸至企業各角落。 圖／台灣拜耳提供

「沒有設限的社團主題，讓同仁適性自由的進行社交活動，也體現多元與自主的精神。」Jeff在台灣拜耳短短3年時間，因為鼓勵嘗試與學習的職場文化，順利轉換部門業務，他觀察，多元與自主體現在公司各角落，例如主題社團包括羽球、慢跑、品酒、品茶等，公司也抱持開放心態，更給予資源與鼓勵。

此外，台灣拜耳成立「多元與共融工作委員會」，成員來自不同單位，聚焦性別平等、女力賦權、多元群體關懷（LGBT+及身障族群）、消弭無意識偏見等面向，讓每位同仁對團隊的認同與歸屬感加倍，把影響力延伸至企業各角落。

像是每年健康相關的國際節日，包括「世界癌症日」、「世界日避孕日」、「世界子宮內膜異位症日」、「國際鬍子日關注男性健康」、「大腸直腸癌防治月」，台灣拜耳皆未缺席。

從多元職場到永續願景 讓世界更不一樣

永續發展的概念，已成為全球趨勢，醫療保健與作物科學為本業的台灣拜耳，企業使命是「全民健康，無處飢荒」，並設定全球總目標，要在2030年之前，為 1億位婦女、農友及弱勢族群提供自我保健識能，包含為婦女提供現代化避孕措施、協助小農生產優質農產品、給予弱勢社區自我保健服務等。

期許用科學的力量，解決全世界難題，而「展現自我 成就拜耳Be You , Be Bayer」職場學，為永續未來打下扎實的基礎。楊玉蘭指出「成熟的企業要往下經營，不會靠單一角度或文化，有多元聲音及角度，才能在變化莫測的環境發展下去」。

台灣拜耳響應聯合國永續發展目標，包含SDGs2「消除飢餓」、SDGs3「健康與福祉」、SDGs5「性別平等」、SDGs13「氣候行動」等總共7項，或許永續無法一次到位，但台灣拜耳的幸福職場，用創意與熱情「一人做一點改變，讓世界更不一樣！」。