「社會光明面報導獎」頒獎 聯合報摘下兩大獎

社會光明面新聞報導獎今天9月1號記者節舉行頒獎典禮，聯合報拿下兩大獎，其中，「有晶圓、沒公園─台積電前進高雄設廠啟示錄」作品勇奪「平面新聞報導類」特優的首獎，「誰在霸占陽明山」獲佳作。

平面報導獎類特優「有晶圓、沒公園─台積電前進高雄設廠啟示錄」，由記者鄭朝陽、王昭月、徐如宜、吳姿賢、徐白櫻、陳弘逸、蔡容喬等人，報導台積電赴高雄設廠用地從汙染整治、環評等過程衍生的爭議，包含環評面積低於中央審查標準的「巧合」、高雄市府在環評過程未迴避審查等，尤其該產業園區原本的規畫，違反前市長陳菊要設生態公園的承諾，報導抽絲剝繭，為環境正義發聲。