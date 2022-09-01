中市技職教育成果豐碩 連4年獲中央評選「優等」

文／ 文／臺中市政府 提供

教育部日前公告「110年辦理技術及職業教育獎勵案」，台中連續4年獲得最高等級「優等」成績，獲頒100萬元獎勵金，將持續加強技職宣導及提升技職教育成效。教育局長楊振昇說，市長盧秀燕重視技職教育，市府每年投入技職教育活動經費超過2000萬元，台中技職學子也表現亮眼，連續4年在「全國高級中等學校學生技藝競賽」獲金手獎數蟬聯全國冠軍。

台中技職學子連續4年在-全國高級中等學校學生技藝競賽-獲金手獎數蟬聯全國冠軍。 圖／臺中市政府 提供
台中技職學子連續4年在-全國高級中等學校學生技藝競賽-獲金手獎數蟬聯全國冠軍。 圖／臺中市政府 提供

中市技職教育成果豐碩-連4年獲中央評選-優等。 圖／臺中市政府 提供
中市技職教育成果豐碩-連4年獲中央評選-優等。 圖／臺中市政府 提供

楊局長說明，教育局在國中端全面開辦技藝教育，技藝專班數全國第一，高中階段配合在地產業聚落開設相關職業類科及產學合作班，並鏈結在地產業及科技大學教學資源，共同推動產學雙贏合作的務實技職教育，其中有各類建教合作班、台中市獨創契合式專班及與大學合作辦理的跨校式人才培育專班，從傳統機械、電機、餐飲、美容、木工、會計領域到新興科技，如AI、物聯網、WEB應用、智慧製造等，開辦各行各業就業技術能力課程，共42班次，招收1,314名學生，落實在地人才畢業即就業目標。

市府整合企業及大學資源，提供優良的技職教育環境。圖為大明高中多媒體動畫科。 圖／臺中市政府 提供
市府整合企業及大學資源，提供優良的技職教育環境。圖為大明高中多媒體動畫科。 圖／臺中市政府 提供

市府重視技職教育，積極推動產學合作，培育技職人才，圖為僑泰高中機械科，精密機械加工課程。 圖／臺中市政府 提供
市府重視技職教育，積極推動產學合作，培育技職人才，圖為僑泰高中機械科，精密機械加工課程。 圖／臺中市政府 提供

此外，教育局自109年起全國首創「國中教師優遊技職學」，透過入校宣導、業界達人講座及各類專業群科實作研習，迄今累計77場次，協助國中教師了解技職教育，面對家長及學生的生涯發展或升學問題，也能提供專業諮詢。教育局也發行「技職探索、夢想擁有-臺中市技職群科學習方向與未來發展手冊」提供給各國中，用簡單明瞭的文字，介紹台中巿技術型高中5類、13群各專業群科學習內容及未來升學及就業進路。

高中階段職業類科包含機械群、外語群、設計群、餐旅群等13群50多科系等多元選擇，圖為霧峰農工食品加工科-烘焙食品加工課程。 圖／臺中市政府 提供
高中階段職業類科包含機械群、外語群、設計群、餐旅群等13群50多科系等多元選擇，圖為霧峰農工食品加工科-烘焙食品加工課程。 圖／臺中市政府 提供

楊局長表示，台中市4度獲得教育部評比最高榮譽，代表中央高度肯定台中市積極推動技職教育的品質及成果，教育局將繼續努力，結合台中市豐沛的企業及大學資源，讓選讀技職的孩子，好好讀，有前途。

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