協和電廠四接東移 恐影響基隆港引「塞港」疑慮

協和電廠擬改為天然氣發電，計畫興建台灣第四座天然氣接收站，因原計畫在外木山海岸填海造陸18.6公頃，興建兩部燃氣機組與第四座天然氣接收站（簡稱四接），因可能掩埋7.5萬株的珊瑚及破壞海洋生態，遭環保團體抗議破壞。

而現提出「四接東移方案」，雖將填海面積縮小為14.5公頃，避免掩蓋海扇及潛堤區珊瑚。但因接近基隆港航道引發基隆港安全及「塞港」疑慮，質疑興建接收站造成航運風險，恐「因小失大」，甚至可能繼續削弱基隆港的職能。 協和電廠擬改為天然氣發電，計畫興建台灣第四座天然氣接收站，因原計畫在外木山海岸填海造陸，恐將掩埋7.5萬株的珊瑚及破壞海洋生態，遭團體抗議。提出「東移」，又因接近基隆港航道引發基隆港安全及「塞港」疑慮，恐「因小失大」，甚至可能繼續削弱基隆港的職能。記者黃義書／攝影 協和電廠擬改為天然氣發電，計畫興建台灣第四座天然氣接收站，因原計畫在外木山海岸填海造陸，恐將掩埋7.5萬株的珊瑚及破壞海洋生態，遭團體抗議。提出「東移」，又因接近基隆港航道引發基隆港安全及「塞港」疑慮，恐「因小失大」，甚至可能繼續削弱基隆港的職能。記者黃義書／攝影