蘋果新聞網今「暫停更新」 文化部要求9月5日前提計畫

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
點入蘋果新聞網，已出現與壹蘋新聞網的連結。圖片取自蘋果新聞網網站
點入蘋果新聞網，已出現與壹蘋新聞網的連結。圖片取自蘋果新聞網網站

17 Live共同創辦人潘杰賢昨開記者會宣布成立「壹蘋新聞網」，延攬逾9成台灣蘋果日報原員工，並於9月1日正式上線。「蘋果新聞網」隨後也在官網貼出聲明表示，蘋果新聞網將於今晚23時59分起「暫停更新」。文化部則再度重申，台灣蘋果日報應針對所保有個資，具體訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，9月5日前函送文化部。

潘杰賢雖於記者會上宣布不用「台蘋」品牌、網址、個資、資產等「五不一絕對」。但「蘋果新聞網」的「暫停更新」聲明仍巧妙點出「蘋果新聞網」與「壹蘋新聞網」之間的關係，強調後者是前者的「原汁原味」。點入蘋果新聞網首頁，已出現與壹蘋新聞網的連結。

聲明表示，「蘋果新聞網」歷經一年多風雨波折，在萬般無奈下，不得不暫緩腳步，稍做歇息。但「壹蘋新聞網」將在九月一日正式開站，「除了由原《蘋果》團隊持續為讀者衝鋒陷陣，就連踢爆與除奸扶弱也原汁原味。」聲明也附上「壹蘋新聞網」的網站連結。

文化部則再度重申，有關台灣蘋果日報所保有的員工資料、未公開的新聞採訪資料、未經公開及查證的爆料、專欄作家與投稿者（含爆料）資料、報紙訂戶與網站會員資料、廣告客戶資料、相關稅捐資料等，只要足以直接或間接方式識別個人資料者，都屬個人資料應保護範圍。文化部要求台蘋應針對所保有個資，具體訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，9月5日前函送文化部。

文化部 台灣蘋果日報 個資

延伸閱讀

台蘋大量解僱280人 北市府：31日是最後工作天

S2O主辦稱「被陰了」要提告 文化部駁：憑空捏造

CL登台前一天確定不來了！主辦怒控遭卡關 文化部拿證據反擊

蘋果新聞網傳熄燈民團憂個資遭搶劫 文化部提4點回應

相關新聞

蘋果新聞網今「暫停更新」 文化部要求9月5日前提計畫

17 Live共同創辦人潘杰賢昨開記者會宣布成立「壹蘋新聞網」，延攬逾9成台灣蘋果日報原員工，並於9月1日正式上線。「蘋...

《非常律師禹英禑》 其實不只是自閉症故事

我常覺得，要如何評斷一個影視產業是否走得夠遠，探得夠深，重要基準是看影視作品如何描寫「弱者」。弱者的定義有許多層面，無論是社經地位低、貧窮或是擁有疾病，導致他們在社會中成為較無力的族群。

農場文記者成寫作教練 台灣內容產業已向下沉淪？

最近有位小有名氣的知識型網紅，打著「高效寫作教練」名號出書教人如何快速寫出爆紅文。該作者標榜自己曾效力於知名新聞媒體，且屢創百萬點閱佳績，擁有快速產出優質爆紅文的能力。本書還找了洋洋灑灑二十餘位各界名人聯名推薦，頗有一股權威專業氣勢。然而該書簡介雖鉅細靡遺寫下作者豐功偉業，對於作者有哪些代表作卻隻字未提。

照片看歷史／1957年中影「歸來」開鏡 張小燕靠它奪亞洲影展獎

1957年8月30日，中央電影公司新片「歸來」原名「鳳還巢」)在台中廠開鏡，編劇鍾雷報告劇情，他說這是一個小家庭的悲喜劇，原名「天倫夢回」，是描述天倫之愛，父慈子孝。一個心理變態的嬸子虐待孤苦無依的姪女，因而引致丈夫的不滿，演出一連串的悲喜，最後用愛消滅了仇恨，用愛消滅了這幕悲劇。

北藝看哪樁／參觀迴路要收費惹議 後台迷你洗手台讓表演者滿身水

台北表演藝術中心在建築界眼中設計奇趣無窮，建築師庫哈斯創意在執行時有否實踐，也有好些異聲，以參觀迴路改成要收費最受質疑。除了部分觀眾對座椅等抱怨，演出團隊指出後台化妝室洗手台極窄小，尺寸有如高鐵車上的洗手台，讓他們使用總潑得滿身是水。

圖解新聞／中看不中用？北藝中心觀眾體驗差 反映文化建設怪象

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。台北表演藝術中心去年被CNN封為全球最令人期待的8件建築作品，但從4月試營運迄今，從座椅、走道到標示都被批評得體無完膚，這次的圖表帶你看北藝中心的設計特點和營運問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。