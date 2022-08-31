蘋果新聞網今「暫停更新」 文化部要求9月5日前提計畫

17 Live共同創辦人潘杰賢昨開記者會宣布成立「壹蘋新聞網」，延攬逾9成台灣蘋果日報原員工，並於9月1日正式上線。「蘋果新聞網」隨後也在官網貼出聲明表示，蘋果新聞網將於今晚23時59分起「暫停更新」。文化部則再度重申，台灣蘋果日報應針對所保有個資，具體訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，9月5日前函送文化部。

潘杰賢雖於記者會上宣布不用「台蘋」品牌、網址、個資、資產等「五不一絕對」。但「蘋果新聞網」的「暫停更新」聲明仍巧妙點出「蘋果新聞網」與「壹蘋新聞網」之間的關係，強調後者是前者的「原汁原味」。點入蘋果新聞網首頁，已出現與壹蘋新聞網的連結。

聲明表示，「蘋果新聞網」歷經一年多風雨波折，在萬般無奈下，不得不暫緩腳步，稍做歇息。但「壹蘋新聞網」將在九月一日正式開站，「除了由原《蘋果》團隊持續為讀者衝鋒陷陣，就連踢爆與除奸扶弱也原汁原味。」聲明也附上「壹蘋新聞網」的網站連結。

文化部則再度重申，有關台灣蘋果日報所保有的員工資料、未公開的新聞採訪資料、未經公開及查證的爆料、專欄作家與投稿者（含爆料）資料、報紙訂戶與網站會員資料、廣告客戶資料、相關稅捐資料等，只要足以直接或間接方式識別個人資料者，都屬個人資料應保護範圍。文化部要求台蘋應針對所保有個資，具體訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，9月5日前函送文化部。