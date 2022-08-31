「台中好宅」就是好 榮獲國家卓越建設獎2大獎肯定！

奪得國家卓越建設獎「最佳社會住宅類」卓越獎的「北屯區北屯段社會住宅」，基地內保存既有老樹，日前已完成抽籤與共居房招募，預計今（111）年9月入住。 圖／台中市政府 提供

2022年國家卓越建設獎得獎名單出爐！由台中市政府住宅發展工程處主辦之「東區尚武段社會住宅」及「北屯區北屯段社會住宅」，分別榮獲「最佳社會住宅類」金質獎及卓越獎兩項大獎肯定。都發局長黃文彬表示，台中市社宅總興辦戶數已達7,146戶，中市府不僅積極推動社宅戶量，更追求設計品質，為市民打造「台中好宅」。

都發局長黃文彬出席2022國家卓越建設獎頒獎典禮領取社會住宅類金質獎與卓越獎二大獎項。 圖／台中市政府 提供

此次獲得國家卓越建設獎「最佳社會住宅類」金質獎的「東區尚武段社會住宅」，位在雙十路台中公園旁，鄰近學區及重要商圈，提供1房型單元495戶、2房型單元239戶、3房型單元68戶，共計802戶居住單元。其中36戶1房型單元規劃成附有公共客廳及公共廚房的共居生活房；另也規劃專為SOHO族設計的1房型單元，生活、工作場域與室內家具採收納彈性式設計，為新型自由的生活、工作空間，賦予該社宅「台中市青年居住與創業基地」的定位。「東區尚武段社會住宅」未來相關招租申請資訊，民眾可上「台中共好宅17租」網站關注。

獲得國家卓越建設獎「最佳社會住宅類」金質獎「東區尚武段社會住宅」共有802個單元，是目前台中市最大的社會住宅新建案，其中規劃專為SOHO族設計的1房型單元，成為台中青年居住與創業基地。 圖／台中市政府 提供

獲得同類獎項卓越獎的「北屯區北屯段社會住宅」，位於長安新村舊址，鄰近台鐵太原站、交通便捷，更保留基地內5棵老樹，1樓設計成開放式空間，店鋪預計引進公托、長者的日照中心等，提供住戶及周邊社區居民使用，完善週邊整體的生活所需。該社宅居住單元除1、2、3房標準設計外，特別的是全國首創共居房型，日前更完成共居房型室友招募媒合計畫，預計9月開始入住。

住宅處表示，除要感謝評審及協會給予肯定外，中市府也將在設計品質及維運管理上持續精進，打造更多優質的台中好宅，使台中市成為大家安居樂業的宜居／移居城市。（台中市政府 廣告）