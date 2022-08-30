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彰化綠營小雞帶母雞 後援會上黃秀芳再開當選縣長支票

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣各鄉鎮市民進黨黨公職人員和支持者，為縣長參選人黃秀芳成立後援會。圖／黃秀芳競總提供
彰化縣各鄉鎮市民進黨黨公職人員和支持者，為縣長參選人黃秀芳成立後援會。圖／黃秀芳競總提供

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳衝南彰化知名度，在各鄉鎮市成立後援會，今天到芳苑鄉舉辦座談會，承諾將在高齡化的西南角沿海鄉鎮加強「一村里一社區關懷據點」和普設長照機構，另在田中鎮後援會中開出再次爭取主辦台灣燈會的競選支票，行銷彰化縣和田中鎮。

芳苑鄉代會主席洪松林要競選下屆鄉長，為黃秀芳「圈粉」成立後援會；黃秀芳表示，西南角鄉鎮人口高齡化嚴重，照顧長者讓年輕人無後顧之憂去工作成為重要的施政重點，她當選縣長後，將加強推動一村里一社區關懷據點，讓健康和亞健康的長者有安全地方集會、運動和吸收新知，避免被詐騙，身體不好必須住機構照護的長者，她會爭取中央補助和輔導普設長照機構，長者就近進住，民眾可以天天探望。

田中鎮後援會昨成立，她宣布，前縣長魏明谷已爭取台灣燈會移師高鐵彰化站田中特定區舉辦，王惠美就任縣長之後放棄，等於放棄行銷田中鎮和彰化縣，如果她（黃秀芳）當選下屆縣長，一定為彰化再次爭取主辦台灣燈會。

田中鎮支持民進黨和黃秀芳的民眾成立「挺秀芳田中鎮後援會」，黃秀芳在會中演講，開出如果當選縣長，爭取主辦台灣燈會的支票。她表示，田中鎮有高鐵彰化站，擁有廣大高鐵特定區腹地，最適合舉辦「台灣燈會」，放棄「台灣燈會」代表放棄商機和行銷機會，也放棄地方發展的轉折點，對田中鎮和彰化縣都是很遺憾的事，她就任縣長後一定再次為彰化人爭取「台灣燈會」主辦權，帶來繁榮彰化、行銷田中的契機。

黃秀芳競總總幹事邱建富現場也說，屏東縣成功舉辦「台灣燈會」，縣民都能光榮的喊出一句「我屏東、我驕傲」，魏明谷擔任縣長時已為彰化縣爭取到「台灣燈會」主辦權，地點規畫在田中高鐵站區，但王惠美當縣長放棄這麼好的行銷商機。

黃秀芳後來也提到，田中鎮位在彰化東南角，缺乏醫療資源，她目前在立法院衛環委員會，協助推動與國人的健康、醫療及環境保護相關法案，她當選縣長後，將爭取衛福部彰化醫院在南彰化田中地區開設分院，提升田中地區的醫療品質及老人健康照顧醫療資源。

黃秀芳長期耕耘北彰化，縣議員、立法委員的選區都在北彰化，被民進黨中央徵召參選下屆縣長後，各鄉鎮由民進黨地方公職人員和支持者成立後援會，展開「小雞帶母雞」輔選行動，向選民強力推銷「秀芳姐姐」期能提高彰南選民對她的熟悉度。

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