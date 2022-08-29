河海音樂季壓軸開唱 嗨翻「新北大都會舞台」

全台夏季最大原創音樂盛事「新北市河海音樂季」，壓軸場於上週末8/27、8/28兩日於大都會舞台登場，30組各具特色的獨立樂團，第一天現場便擠進大批樂迷朝聖！就連新北市長侯友宜也無法抗拒魅力，現身舞台前一起支持獨立音樂，現場體驗迎面襲來的超強熱力和樂迷的熱情！

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

此次「2022新北市河海音樂季-大都會舞台」活動預估吸引超過12萬樂迷湧進新北大都會公園。27日傍晚新北市長侯友宜現身海祭台下，讓現場民眾又驚又喜，直呼：「原來市長也聽搖滾樂！」侯友宜市長逛著「有趣市集」夯店美食、特色攤位，並與現場民眾熱情寒暄，成為當日舞台下的插曲。侯友宜市長表示「河海音樂季」首次來到「新北大都會公園」，更特別規劃了海祭台跟未來台，雙舞台展演多元音樂曲風，提供獨立樂團發光發熱的機會，讓「河海音樂季」成為孕育獨立樂團的搖籃，這次也有許多新銳樂團或極具潛力的樂團演出，目標就是讓獨立音樂能夠獲得更多人的支持，有更多表演舞台，讓年輕人能夠從事他們熱愛的音樂工作，把自己的感受用音樂表達出來，正是新北市想支持的精神！

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

27日演出除了有日系偶像團體「萌エリア-絕對萌域」、「陽光◆スペクトラ」、「昼食彼女Lunch Girls」帶來活潑可愛的表演。還有「SADOG」、「wannasleep」、「八十八顆芭樂籽」、「怕胖團」、「王彙筑」等超強陣容輪番出場，壓軸則由當代華語樂壇另類搖滾標誌性人物「安溥」擔綱，透過歌聲唱出最純粹的情感。28日則由拿下金曲獎最佳樂團獎的「麋先生MIXER」、獲得金曲獎最佳演唱製作人獎的「Tizzy Bac」，唱出撫慰人心歌聲的「南西肯恩」、「魏嘉瑩」，以及「倒車入庫」、「守夜人」等樂團帶來精采演出，讓現場民眾在台下聽得如痴如醉，新北大都會公園廣大的場域襯托下，更讓人聽見台灣最旺盛的生命力。

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