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莫德納次世代疫苗補件未齊 食藥署長：EUA得等9月審

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
民眾前往快打站施打第四劑疫苗。記者黃仲裕／攝影
民眾前往快打站施打第四劑疫苗。記者黃仲裕／攝影

新冠肺炎疫情再度升溫，次世代疫苗何時能到貨備受外界期待。但原訂明天舉行的EUA審查會議，指揮中心指揮官王必勝昨表示，因廠商補件不及，恐無法舉行。食藥署長吳秀梅今天則表示，到今天仍未收到補件，且補件後也要看廠商繳交資料的狀況，希望能拚9月上旬審查。

王必勝日前在疫情記者會中表示，之前莫德納已繳交次世代疫苗完整資料，但因食藥署要求補件，因此要求廠商在8月26日前完成補件，並安排在29日進行審查。不過王必勝昨天記者會上表示，因廠商尚未完成補件，因此審查會議將延後舉行，但將於這周完成審查。

但吳秀梅今天表示，由於適逢假日，因此今天也尚未收到補件。至於是否能如期於這周完成審查，吳則表示，相信廠商會盡快繳交資料，但還要檢視廠商的資料內容，因此應該最快有要9月初才能審查。

針對莫德納疫苗指揮中心簽約採購2000萬劑，目前已使用1000萬劑的額度，尚有1000萬劑可決定要購買現有疫苗或次世代疫苗，若完成EUA等相關審查程序，未來會視實際情況決定是否引進。

莫德納疫苗 王必勝 疫情

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