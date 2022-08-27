《數位中介服務法》草案爭議 網友支持反對觀點一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一周「數位中介服務法草案」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於數位中介服務法草案的討論聲量與看法。

近期國家通訊傳播委員會（NCC）提出的《數位中介服務法》草案條文，迅速引發社會各界關注與廣泛討論，草案要求網路平台業者須管制站台上的謠言、不實資訊與違反法律規定之相關內容，引發相關業者與社會大眾對於條文侵害人民言論自由的疑慮。

要求大型業者履行管制義務 網擔憂將間接管制言論自由

▲ 《數位中介服務法》草案話題 近一周討論聲量趨勢。 Social Lab社群實驗室/製圖

8月18日，NCC舉行第三場「數位中介服務法草案」公開說明會，並邀請PTT、Dcard、巴哈姆特等社群平台業者與會，討論草案規範相關事宜。與會業者於說明會上表示當前草案有許多實務上難以達成的面向，例如「業者需擔負平台是否流傳不當言論或非法內容」的管控義務，業者該依循何種標準以判斷訊息「屬於不當言論」，容易引發爭議，也可能進一步導致網友的言論自由受到侷限，而業者如果不進行管控，恐遭罰100萬元以上、1000萬元以下之罰鍰。此外，與會的PTT代表也表示，由於PTT屬於非營利性質平台，無法承擔管控內容的龐大成本，倘若受草案納管，將可能變相被迫關站。相關事件引發網友譁然，在19日開始吸引到大量關注，甚至出現網友玩笑留言：「此留言違反數位中介法已被刪除」以示抗議。

面對民眾巨大的反彈聲浪，行政院長蘇貞昌出面表示會先暫緩草案程序，並強調「言論自由」是台灣堅持的價值，修法是為了避免假訊息影響民眾，因此日後會透過多方溝通以達成實務上更好的做法。然而，8月20日仍有大量網友紛紛湧入總統蔡英文的臉書粉專，留言表達自己的看法與情緒，如「趁現在還能抗議的時候快抗議」等說詞。

8月21日，NCC發布三點聲明，表示草案僅是初版，規範範圍與作法將會在日後匯聚各方意見進一步討論，並澄清並無部分網友流傳「強推草案」的情況發生。NCC也強調言論自由是台灣珍貴的民主資產與憲法保障權利，但「網路犯罪問題也亟需解決，該如何拿捏分際是門艱難的課題」，以重申草案立項的動機，同日也有網友針對NCC的表態表示多方看法，如「一堆法案不修，控制言論倒是很快」、「服務法如果有問題，可以再改，再多一些監督機制以防過度侵害，但絕對不是一昧反對立法」等，也有部分網友發現草案納管範圍涉及LINE等通訊軟題的內容流傳，並表示「這樣不是什麼話都不能說了嗎」，再次引發譁然。

草案沿用歐盟法規 網友疑慮台灣是否適用

▲ 《數位中介服務法》草案兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

關於《數位中介服務法》草案是否應通過，網友存有不同看法。支持草案通過的網友主張草案可以有效防範網路犯罪，並且督促大型商業平台擔負權責，由於近年假消息、詐騙資訊、私密與色情暴力內容在網路上流傳的社會事件頻頻發生，也導致諸多負面影響，因此網友認為「這些事情本來就該立法規範，不然一直無法可管，民眾又要抱怨政府無能了」；另一方面，網友也認為平台透過上述內容的流量獲利，更應該擔負檢查、管控的責任，以避免不當內容造成的影響擴大，如網友留言道「業者任由DeepFake（深假）影片流傳，錢賺飽飽，那些被換臉的人不就只能無辜受罪？」等。

而反對草案通過的網友則傾向於主張條文一旦不夠明確，就有可能會對言論自由產生箝制，如網友表示「這是言論審查吧」，由於草案指定法院主管機關有權力審核內容是否為不當內容，也引發反對網友產生「主管機關=執政者」的聯想；另一方面，網傳《數位中介服務法》草案是改編自歐盟的數位服務法（DSA），雖然同樣是用於管理大型數位平台的法規，但台灣與歐盟政治、商業與社會情境具有相當程度的差異，也導致網友提出疑慮：「很難相信這在台灣行得通」、「台灣的情境跟歐盟和國際都不同，不該照搬照用」等。

《數位中介服務法》草案立意雖是為了防治網路犯罪，然而其條文牽涉面向頗為複雜，如實務上的可行性、民眾表意自由權益等等，皆有可能造成影響。該如何兼顧社會秩序與民眾權益，成為接下來NCC需格外謹慎處理的重要課題。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》