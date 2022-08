台灣拜耳連續2年榮獲「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」 全來自拜耳品牌價值 「展現自我 成就拜耳Be You, Be Bayer」 從拜耳同仁自主出發，實踐多元共融和永續以創造最大價值

台灣拜耳總裁楊玉蘭與各部門主管攜手全體員工,落實7項聯合國永續發展目標,實現拜耳「全民健康,無處饑荒」的企業使命。 圖/台灣拜耳提供

2022年邁入第五屆的亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies to Work For in Asia),為亞洲區人力資源管理領域中最具指標性的獎項之一,台灣拜耳於2021年首度獲獎,今年再度從眾多企業中脫穎而出,獲得「2022亞洲最佳企業雇主獎」,展現其打造幸福職場、企業與員工共融共好「展現自我,成就拜耳Be You, Be Bayer」的精神,也是企業在永續經營上不斷成長的成果。

「展現自我 成就拜耳Be You, Be Bayer」拜耳品牌價值是連續獲獎主因

拜耳為全球性生命科學企業,身為一間核心競爭力在於醫療保健與農業領域的公司,拜耳的工作環境與同仁敬業度皆表現出色。根據自亞洲最有系統性和廣泛性,以工作環境及員工敬業度調研報告(WEES™)為評分基準的隨機不記名問卷調查,在滿分5分中,台灣拜耳三項評分標準分別獲得:Core(組織文化)4.22、Self(員工自身感受/體驗)4.25、Group(團隊合作溝通)4.5,三項平均分同時也以高於市場平均成績出線(CORE 3.78/ SELF 3.79/ GROUP 4.05) ,藉由同仁真實的回答反映出拜耳對肯定同仁付出、打造幸福職場等職責不遺餘力。

台灣拜耳總裁楊玉蘭(Jennifer Yong)表示:「拜耳能在全評分項目有如此高分的表現,與公司內部推行LIFE的重要價值與指導準則有很大的關聯性。LIFE代表領導(Leadership)、正直(Integrity)、靈活(Flexibility)與效率(Efficiency),這些價值落實在每一位拜耳同仁,並且和用於管理同仁的全球績效管理系統密切結合。鼓勵每位同仁在日常工作中發揮才能,並專注於創新數位科技和數位醫療,進而實踐「全民健康,無處飢荒」Health For All, Hunger For None 的企業使命。」

此外,台灣拜耳強調「同仁的自主性」,包括自組各式各樣的社團,每年安排兩次員工心聲調查,聆聽同仁意見,大幅提升組織參與度,讓創意由下而上,展現自我,釋放同仁無限能量。

台灣拜耳鼓勵同仁發揮所能,貫徹「展現自我 成就拜耳Be You, Be Bayer」拜耳品牌價值。 圖/台灣拜耳提供

台灣拜耳最真誠的同仁福祉:「尊重個人做自己的權利」

台灣拜耳於2021年成立多元與共融工作委員會,調查同仁們的意見,聆聽每位同仁對於「多元共融」(Inclusion & Diversity)精神的想法與關注議題。今年6月17日,台灣拜耳與全體同仁響應一年一度的彩虹驕傲月,並舉辦「性別零阻礙 落實職場我們都有愛」專題講座,強調尊重個人做自己的權利,以實際行動展現對多元與共融議題的支持,也象徵著社會對不同族群的包容與認同。此外,在女性健康領域居於世界領導地位的拜耳,也是女性友善職場的表率,台灣拜耳女性同仁比例高達60.2%,且管理階層女性主管比例也有57.8%,不僅遠高於台灣平均值,更提前達到全球性別平等的目標;2022年落成的全新「多元共融辦公室」提供拜耳同仁舒心自在的工作場域外,也為企業提高同仁生產力。

台灣拜耳舉辦「性別零阻礙 落實職場我們都有愛」專題講座,響應一年一度的同志驕傲月,讓員工更認識友善職場的重要和優勢,身體力行台灣拜耳的員工福祉『尊重個人做自己的權利』。 圖/台灣拜耳提供

拜耳也重視每位同仁職涯的選擇,提供各種可能的發展機會,幫助同仁確保持續受雇能力、具備市場競爭力。拜耳更建有明確的人才發展原則,安排同仁發展對話,重視意見回饋;同時鼓勵同仁走出舒適圈,讓同仁主導個人發展,為此也特別創建平台,讓同仁們可以分享跨領域的職涯旅程,如從醫療代表到產品經理、銷售經理或任何其他職能部門等;拜耳始終鼓勵每位同仁擁抱終生學習,靈活應變彈性的組織需求。

台灣拜耳攜同病友出走 投資健康收穫新知

始終關心大眾健康與福祉的拜耳,建立「健康福利指南House of Health」,照顧全球同仁辦公和生活的生理、心理健康;在新冠肺炎全面性推翻既有工作及生活步調下,台灣拜耳管理團隊針對同仁的健康和所需福祉,隨即啟動「居家新措施」,為同仁精心準備【防疫關懷箱】,還邀請專業醫師來為同仁解惑後疫情時代的健康守則。每年各種健康相關的國際節日,台灣拜耳皆不缺席,包括「世界癌症日」、「世界避孕日」、「世界子宮內膜異位症日」、「大腸直腸癌防治月」和攝護腺疾病新知,以多元專題講座提升全體疾病意識。

拜耳也帶領台灣全體同仁身體力行,於今年以「投資我們的星球」為主題的世界地球日邀請《我們都有病》病友團體共同響應,發起首次線上公益健行活動「公益一七行」,以「沒有健康的地球,就沒有健康的我們」為宗旨,一起用行動守護環境、維持健康,不到2週的健行活動,台灣拜耳同仁與網友便累積走出近半個台灣的距離。

以科技優化生活為企業宗旨的拜耳,帶領同仁化身一日水稻守護員,見證最短食物里程,並在過程中理解農民需面臨的困境,以協助克服為目標落實「全民健康、無處飢荒」願景。 圖/台灣拜耳提供

『拜耳17永續』獲拜耳同仁超高支持 擴大企業願景

科技優化生活(Science For A Better Life)為企業宗旨的拜耳,亦將每位同仁與大眾視為重要他人,確保每位同仁都能擁有舒適的工作環境,並且持續收穫健康資訊,提供更多的創新技術及醫療知識,持續致力於7項聯合國永續發展目標(SDGs)的台灣拜耳發起『拜耳17永續』行動,期望透過企業號召「一人做一點改變,讓世界更不一樣」帶動拜耳同仁與社會大眾一起響應,促進人與環境的健康,同時不斷推動永續發展,讓拜耳的幸福不再侷限於職場,而是能夠向外擴張至社會大眾。

為落實「全民健康、無處飢荒」(Health For All, Hunger For None)的企業願景,台灣拜耳帶領同仁走入田野,與長年推動農村與土地價值的社會企業幸福果實合作,讓每位同仁認識水稻田的生態多樣性,理解水稻孕育的困難外,也激發拜耳在作物科學上前行的動力。今年也集結相同理念的夥伴碰撞出全新火花,透過綠色科技賦能玉柚園樂活農產的百大青農,導入物聯網設備及軟體,協助在地農民掌握數據並做出正確判斷,加強病蟲害整合管理和作物營養管理,有助於維持良好的生產品質。除在第一線了解農民需求,科技賦能農友外,還將每位同仁親手採摘的「綠色科技柚子」,透過大享食育協會分送給宜蘭的大同國中師生,藉此將拜耳的永續思維及願景傳達給外界,讓孩子們珍惜每一口得來不易的食物,一起打造由下而上的永續未來。