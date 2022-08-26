僑界發表聯合聲明挺救國團，痛斥黨產會違法濫權

黨產會7月26日宣布沒收救國團61筆土地、建物及新台幣16億3,507萬元資產，救國團各海外團友會今天在報紙刊載半版聯合聲明稿，代表海外各地僑胞表達堅決反對黨產會濫用國家機器強搶民產，並呼籲國內執政高層和解共生、團結對外，不要讓臺灣變成第二個烏克蘭。

據了解，救國團自民國84年起，陸續於美國各大城市及加拿大、澳洲、日本、菲律賓、泰國及新加坡等國家成立海外團友會，協助救國團推動海外僑胞與華裔青年公益、休閒、文化藝術等活動，每年並配合僑務委員會辦理華裔青年返國觀摩研習活動工作。登報發表聯合聲明包括美國舊金山、休士頓、達拉斯、西北華盛頓、華盛頓DC及加拿大、菲律賓、新加坡、泰國、澳洲等救國團各海外團友會，盼向國內傳達海外僑界對救國團的支持。

聯合聲明中指出，黨產會的處分將使救國團陷入必須大量解雇員工，甚至可能無法繼續營運的困境，惡劣行徑令人不齒且無法接受。

聲明中說，黨產會完全違反法律不溯及既往及保留、平等、比例等原則、嚴重背離轉型正義釐清真相與追求和解共生的目的，令自己的不公不義徹底現形，政府的誠信也徹底崩盤。

聲明中強調，黨產會說救國團是國民黨附隨組織，事實真相是救國團由行政院成立，隸屬國防部，是政府組織，法院早已認定此一事實。為了強搶救國團早經政府內政部、教育部認定合法的財產，黨產會在內部文件和新聞稿中又承認救國團是政府組織，因為過去是政府組織，所以救國財產是國家的財產。這種前後矛盾、邏輯錯亂的說法，令人搖頭三嘆，黨產會為了政治目的抄家奪產，犧牲的不只是救國團的員工，更是拉著台灣民主憲政的秩序陪葬。

聲明中表示，監控校園、監控留學生、情報蒐集等從來都不是救國團的任務，救國團一直在做的就是辦青年活動，為國培育人才，抗議黨產會以莫須有的罪名，強加在救國團身上，並藉此沒收救國團財產，懲罰沒有做過任何錯事的現職員工。

各海外團友會會長代表僑界提出三項訴求，第一，堅決反對黨產會濫用國家機器強搶民產，製造仇恨對立，否則臺灣將會永無寧日。第二，海外僑胞非常關心臺灣內部的政治清明與穩定，認為民主當奠基在公平的法治和理性的競爭上，執政者應堅持民主價值與公平正義，轉型正義不能受到政治的不當操弄。第三，政府以轉型正義之名，行濫殺公益團體之實，無助臺灣內部的團結，也嚴重傷害了海外千千萬萬曾經參加過救國團活動，擁有美好青春回憶的僑心，僑界呼籲執政高層和解共生、團結對外，不要讓臺灣變成第二個烏克蘭。