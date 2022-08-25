博幼基金會攜手滙豐銀行替偏鄉孩子闢路　開拓自立人生的多元選擇

畢業之後，面對充滿變數的未來，可以做哪些選擇？升學、出國深造或是從事有興趣的工作，是一般人可以想像到的選擇。然而，對於身處偏鄉貧困處境中的孩子，成長過程中的資源有限，還伴隨著沉重的金錢壓力，「選擇」在他們的生活現實中，往往遙不可及。

博幼基金會長期投入偏鄉教育，課輔孩子到國中畢業，畢業之後持續追蹤輔導，送孩子走上自立的道路，陪伴孩子一路開拓選擇的視野。在充滿挑戰的路上，更少不了堅定的陪伴，滙豐銀行關注孩子的未來發展，從2009年開始就一路攜手相伴，不曾離開過偏鄉的孩子，支持博幼進行服務。

面對課堂以外的世界 培養自立的韌性

每到國三會考結束後，博幼都會帶上課輔班的畢業生來一場自立旅行。在兩至三天的旅程中，孩子親自規畫行程與花費、學習生活適應，希望孩子們能帶走旅行的成功經驗，畢業後到了外地念書，或是以後兼職打工，都有基礎能力去應對挑戰，支持他們做未來的每一個選擇。

博幼基金會替孩子設計自立生活的課程，讓孩子學習家事、規劃生活開銷等基礎生活技能。 圖／博幼基金會提供

博幼的社工專員何羽雯，曾經在地方課輔中心陪伴孩子，現正負責畢業生服務計畫，她說孩子課輔雖然告一段落，卻也發現家庭的經濟議題、地理環境限制並不會隨之解決。教育脫貧，並非單單倚賴學科成績就可以成功，需要顧及多元能力的發展。

各界挹注偏鄉教育的資源，不乏捐助資金與硬體，但面對自立的議題，需要能夠拓展孩子視野的陪伴。

裝備未來技能 獨立決策未來

滙豐銀行從過去資助博幼課輔班，到近幾年著重將「未來技能（Future skill）」的企業核心價值帶進偏鄉教育，培養就業能力，提升未來競爭力。

在這樣的願景之下，博幼與滙豐開啟了更深入的夥伴關係，在疫情之前，不但舉辦職業分享，也帶孩子參訪銀行。屏東課輔中心的督導陳世雯說，這是一個讓孩子開拓眼界的過程，在參訪的過程中，她能看見孩子充滿好奇。

屏東課輔中心帶著孩子到滙豐高雄分行參訪，許多孩子過去並未有太多踏入金融機構的經驗。 圖／博幼基金會提供

她回想起某一次活動的現場，在互動遊戲中談到「股市崩盤」時，絕大多數孩子以為「崩盤」是「圓形」的意思(因為「盤子」是圓的)，讓陳世雯驚訝不已，原來孩子對金融概念是如此陌生。

但許多在貧困環境中長大的孩子，多需要半工半讀，擔起家庭經濟的重擔，陳世雯說他們必須及早去處理許多金融理財的議題，像是懂得收支分配、風險評估、貸款等等，因此及早建構理財教育十分重要，在未來也有足夠的能力去面對就業挑戰。

「孩子素養不足會做出錯誤決策，甚至變成詐欺共犯」何羽雯語重心長地說，有些金融理財知識不足的青少年會誤入詐騙陷阱。而滙豐則給予了大力的支持，導入「幸福城市夢想家」桌遊，藉由遊戲練習財務抉擇，作為課輔中心的輔助教材。

滙豐銀行支持博幼基金會進行理財教育，在學習活動中融入理財知識。 圖／博幼基金會提供

今年，博幼更在滙豐的支持基礎上，逐步開始設計自己的輔導活動，有信心能替孩子鋪出一條更平整的自立道路。

延續學習續航力 「英語」是連結夥伴關係的共同語言

面對國際化的趨勢，博幼和滙豐認為英語能力是孩子去認識世界的必備技能。澎湖課輔中心的督導許嘉雯觀察，英語教育資源的落差雖有漸漸改善，但偏鄉孩子缺乏應用英語的環境，沒有辦法持續學習。為了增強博幼孩子學習的續航力，英語翻譯練習就是畢業生服務的重點項目。

但當畢業生人數漸增，課輔中心的人力有限，此時具有英語專業職能的滙豐志工，就是補足資源缺口的最佳隊友。疫情時代下，許多偏鄉教育服務都轉往數位化，許嘉雯形容「滙豐志工就像及時雨」，透過線上的英語翻譯服務，長期批改翻譯作業，還能提供許多課本以外的英語用法、在每份作業上給予鼓勵，孩子多了許多持續學習的動力。

博幼基金會與滙豐銀行在疫情間開展出英語翻譯志工服務，滙豐的志工就像孩子學習英語的學伴，陪伴孩子長期穩定學習英語。 圖／博幼基金會提供

這樣的服務關係，不僅是提供偏鄉孩子持續學習的環境，還帶給了滙豐志工投入社會議題的管道。滙豐員工朱敬怡參與服務已經兩年多，她平時工作忙碌且不是那麼善於人際互動，但透過長期遠距的志工服務，她發現自己也可以發揮影響力。

同樣出身澎湖的滙豐志工林意芳，做起服務來特別有感觸，因為自己過去學習英語的歷程也十分辛苦，希望能把學習經驗也帶給博幼的孩子。她進入滙豐後才有了志工經驗，更從中深刻地體悟金錢可以挹注實體物資，而陪伴卻是最重要的無形需求。

滙豐一路陪伴博幼，持續看見偏鄉孩子的真實需求，何羽雯說滙豐不只投入金錢，還帶入了很多不一樣的資源，陪博幼的孩子做出改變。根據博幼畢業生升學的統計，能顯著看到近五年的選擇，從過去幾乎是餐旅、美容美髮、汽修領域擴展出其他電機電子、商業管理、土木建築、設計等不同領域，孩子們的選擇開始漸趨多元，看見更不一樣的未來視野。

博幼基金會的畢業生向學弟妹介紹大專院校科系，分享升學選擇的資訊。 圖／博幼基金會提供

「希望不只是一直被協助，而是能長出自己的力量，去因應大環境的變化」這是雙方對偏鄉孩子最深的盼望，賦能孩子在未來有做選擇的能力，在這之前也真實看見自己能有哪些選擇，離教育脫貧更近一步。