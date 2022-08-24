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幼兒感染過不用再接種疫苗？ 黃立民：等於只接種半次

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
李慶雲文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民說明，幼兒千萬不能因為感染過而不接種疫苗。圖／取自線上記者會
李慶雲文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民說明，幼兒千萬不能因為感染過而不接種疫苗。圖／取自線上記者會

BNT幼兒疫苗預計本周六開打，但有許多家長恐因孩子曾感染過新冠肺炎，接種意願低。李慶雲文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民表示，自然感染產生的保護力頂多像「打了半次疫苗」，接種疫苗的免疫反應仍較好，因此呼籲家長在下一波BA.5疫情來臨前，盡快帶孩子接種幼兒疫苗。

黃立民表示，前一波疫情因疫苗進度無法趕上，因此兒童為主要感染對象，截至8月中旬10歲以下兒童確診病例已超過50萬例，中重症個案則超過300例。

而隨著兒童疫苗和幼兒疫苗陸續到貨，下一波疫情前可趕得上提供孩童保護力。 黃立民表示，從國外數據和臨床發現，兒童確診、住院個案大多未完整施打疫苗，完整接種疫苗可以降低兒童重症率、死亡率，對於新冠後遺症、MIS-C也有預防作用。

目前台灣採購的是BNT和莫德納幼兒疫苗。黃立民表示，和成人疫苗不同，這兩種疫苗在幼兒疫苗接種上的劑量和接種方式都「分道揚鑣」，莫德納打兩劑、BNT需打三劑。

根據BNT研究數據顯示，6個月23個月完整接種三劑保護力達75.5%，二到五歲以下完整接種三劑疫苗保護力可達82.3%。莫德納疫苗6個月23個月完整接種兩劑保護力達53.5%，二到五歲以下完整接種兩劑疫苗保護力可達36.8%。在預防重症方面，接種疫苗後對MIS-C的保護效果有九成，而臨床上也初步看到對腦炎、新冠後遺症有預防效果。

但有些家長認為孩子已經感染過新冠肺炎，等同於接種過疫苗，接種幼兒疫苗意願低。黃立民則指出，因自然感染時感染的是完整得病毒，當中有五、六個基因反而會抑制人體的免疫反應，也因此許多人感染過後病情拖很久。而疫苗則是只接種「需要的基因」，因此誘發的免疫反應較自然感染好。

「自然感染比較像是打了半次疫苗」，黃立民表示，自然感染後再接種疫苗的保護力會比僅完整接種二或三劑疫苗好，但千萬不能因為感染過而不接種。

他也提醒，許多家長因為擔心副作用和不良反應，所以接種完一劑疫苗後就不再打了，但一定要選擇同一種疫苗接種完整劑量，否則沒有效、還得重新接種。幼兒疫苗常見副作用為急性發燒、局部紅腫痛熱，至於心肌炎的發生機率較青少年低很多。

黃立民表示，許多家長因為擔心副作用和不良反應，所以接種完一劑疫苗後就不再打了，但一定要選擇同一種疫苗接種完整劑量，否則沒有效、還得重新接種。本報資料照片
黃立民表示，許多家長因為擔心副作用和不良反應，所以接種完一劑疫苗後就不再打了，但一定要選擇同一種疫苗接種完整劑量，否則沒有效、還得重新接種。本報資料照片

莫德納疫苗 黃立民 新冠肺炎

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