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全球華文永續報導獎 聯合報系6件入圍

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
第五屆「全球華文永續報導獎」頒獎典禮。圖／TVBS提供
第五屆「全球華文永續報導獎」頒獎典禮。圖／TVBS提供

第六屆「全球華文永續報導獎」公布入圍名單，聯合報系共六件作品進入最終評選，橫跨氣候變遷、公路正義到長照角落等多元議題。主辦單位表示，今年總計有845件作品參賽，創下歷年新高，得獎者將於10月2日頒獎典禮揭曉。

「全球華文永續報導獎」由TVBS信望愛永續基金會主辦，訴求以報導推動社會進步，以「生態文明」、「永續發展SDGs」為主題範圍，向全球新聞人徵求華文報導作品。競賽依身份設有專業組、學生組，報導類型則分為平面、長片、短片、融媒體、音頻等類別。

在平面類組入圍名單中，聯合報記者侯俐安、楊竣傑等九名記者與願景工作基金會合力完成的「公路正義2.0」，延續10年前推出的「公路正義」專題，從全台319鄉鎮中，找到交通事故死亡數、死亡率前段班的鄉鎮與路口，與專家學者會診、剖析原因，從工程、教育及執法面找尋對策，促成多項改變。

平面入圍名單中，聯合報陳弘逸、劉學聖、侯俐安、邱瓊玉推出的「斷橋震撼到探索南橫」，在去年8月7日明霸克露橋被大雨沖毀後，多次深入現場，從受困居民、工程重建到氣候環境，報導當極端氣候來臨，明霸克露橋成為全台灣提前預警的縮影時，如何與不穩定的環境共存。

經濟日報林安妮、邱金蘭等八人則以「ESG焦慮年代」入圍專業平面組。

短影片入圍部分，聯合報林雍琁、蔡青縈製作「長照角落／把長照帶進蘭嶼，部落女兒用現代醫療破除文化迷思」報導雅布書卡嫩護理所創辦人張淑蘭，在充滿禁忌死亡話題的家鄉蘭嶼，面對醫療照護環境與文化衝突，堅守護理工作。

融媒體中類組，聯合報入圍兩項。林奐成、許瑋琳、邱庭瑋等五名記者製作的「失控寵物島：從走私、繁殖到棄養，誰讓牠們無聲死去？」調查特殊寵物市場近年瀕臨失控，從走私、繁殖、銷售到棄養，探究使寵物淪為無聲受害者的法規漏洞。

蔡佩蓉、呂慧君等十人製作的「居住焦慮世代，你的薪水能在哪裡買房？」也入圍融媒體類組。

今年有50家媒體與機構、40所學校踴躍投稿，除了台灣，也吸引馬來西亞、香港及中國大陸媒體與學生跨海投稿。國、高中生投稿件數也年年成長，今年收到10件高中生採訪製作的作品，就有4件入圍，學生組作品，議題選擇多元，不論是永續生態的丹大林道、淡蘭古道、高美溼地議題，或是移台港人的關卡、循環經濟，都能挖出新角度。

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