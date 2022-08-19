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【即時短評】民團監督政府天經地義 官員為何氣噗噗？

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
為了石斑魚，陳吉仲跟消基會隔空交火。記者曾吉松／攝影
為了石斑魚，陳吉仲跟消基會隔空交火。記者曾吉松／攝影

只是公布一份石斑魚的檢測結果，就被農委會主委陳吉仲列為「中華人民共和國的消基會」，稍一不如意、持不同意見就抹紅扣帽子，莫非是人格特質的正常發揮？

讓陳吉仲氣噗噗的點，是因為消基會的新聞稿中，把石斑魚事件始末的「前情提要」寫了一遍，包括把大陸提供11養殖場的檢測，交旗下成立的中央畜產會檢驗，遭疑「球員兼裁判」；也包括消基會認為他沒有理性討論台灣石斑魚違規驗出禁藥的對應之道，「情緒化」、「逢中必反」。

消基會是個民間團體，成立40年來，不論談論哪個議題，也從來沒見過哪個政府官員會管到民間團體的新聞稿去，民間團體批評監督政策、提出想法天經地義，政府也有說明政策的義務，理性溝通討論即可，如果消基會真的只能拍手和歌功頌德，就真的是對岸的消基會了。

更何況，消基會做了12個石斑魚樣本，全數都合格，並沒有檢出違規禁藥，不就可間接證明台灣石斑魚品質，政府感謝民間團體都來不及了，竟可把民間團體跟中國大陸牽扯一起，意識形態要有多濃厚才能有這樣的連結，這樣還不夠情緒化嗎？

這題並不難解，一來先感謝民間團體也為我國石斑魚發聲，二來還可宣傳目前已經展開的石斑魚普查計畫，更可大內宣好好描述一番未來要做的魚苗業者認驗證制度，上市前自主檢驗，活魚運搬業者，出口前自主留樣與檢驗，大大宣傳一下未來的出口管理、藥檢和申報放養量，跟搬運出口清單重量勾稽等，宣示政府加強管理的決心。

伏爾泰名言「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利。」怎麼現在台灣的民間團體連說話都不行？嘴上常說接受各界的批評與建議，結果別人發個新聞稿就變成「中華人民共和國消基會」？這麼小的事情也能吵鬧一整天，這是我國政府官員的眼界與格局。

消基會 陳吉仲 農委會

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