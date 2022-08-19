佛光山供僧法會 陳其邁為星雲大師獻祝福

「佛光山是高雄市的支柱，未來佛光山的事就是高雄市政府的事情！」佛光山2022年供僧法會於8月19日在雲居樓舉行，高雄市長陳其邁特別蒞臨現場為佛光山開山星雲大師獻上祝福！

高雄市長陳其邁特別蒞臨現場為佛光山開山星雲大師獻上祝福，希望未來有更多機會追隨星雲大師和佛光人的腳步。 圖／趙啓超

全山大眾一早於大雄寶殿為佛光山開山星雲大師96歲華誕誦經祝壽，並於早上10時30分進行上供。隨後數百位法師排班至雲居樓的供僧齋宴應供，由佛光山住持心保和尚帶領眾貴賓入席。

佛光山2022年供僧法會於8月19日在雲居樓舉行，由佛光山住持心保和尚(左1)領眾入席。 圖／趙啓超

星雲大師為眾開示，對佛教不該只是一時的供養，應是長久的尊重信仰。供僧是一大事因緣，福田更是無限無量。在佛教裡，不僅是供僧的人有功德，凡參與其中的人也有功德，乃至於受用吃飯的人也有功德。

佛光山大慈育幼院的王子與公主演繹由紐約傳燈分會青年督導陳澄慧創作的〈和諧〉，以此祈願社會和諧、世界和平。 圖／趙啓超

陳其邁致詞表示，自己過去對佛法並不了解，但在經歷了城中城事件後，見到佛光山全力的配合及援助，撫慰了高雄市民的心靈，方體會到人類在面對大自然時要謙虛，也學會科學與佛教雙運用的管理學。

獲贈星雲大師著《佛教管理學》的陳其邁表示，未來在推動市政府活動時，會積極落實星雲大師的佛教管理學，同時也會積極參與佛光山的活動，希望未來有更多機會追隨星雲大師和佛光人的腳步。

佛光山叢林學院女眾學部學生以動人歌聲呈獻〈感恩的人生〉，感恩三寶及星雲大師給予彼此的法身慧命，發願承擔復興佛教的使命。 圖／莊佳穎

心保和尚在開示時，以《佛說盂蘭盆經》裡目犍連尊者救母的緣起，闡述孝道月不僅是功德月，更是報恩月。從精進辦道、護法護教、供佛及僧的過程中，學習知恩與報恩。

心保和尚以星雲大師的「我是佛」勉眾發願成佛、自利利他，並將和諧的理念散播全世界。 圖／趙啓超

佛說：「知恩報恩故，今得速成阿耨多羅三藐三菩提」，與星雲大師「我是佛」的究竟意涵相同，勉眾發願成佛、自利利他，並將和諧的理念散播全世界，得佛受用。

今年受新冠病毒疫情影響，應供以總本山及台灣各道場法師為主，但仍有不少功德主及信徒帶著滿滿的祝福回山向星雲大師祝壽，甚至已有三年未回到總本山的歐洲徒眾，今年在歐洲佛光山總住持覺容法師帶領下回山。現場有近千人共襄盛舉，場面備感溫馨。