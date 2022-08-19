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柬埔寨園區生活曝光！每天精神喊話、洗腦「詐騙是對的」

輝瑞嬰幼兒疫苗預計今抵台 指揮中心下午2時記者會

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
下午2時疫情記者會由指揮官王必勝主持，說明最新疫情發展。圖／指揮中心提供
下午2時疫情記者會由指揮官王必勝主持，說明最新疫情發展。圖／指揮中心提供

國內預估8月底、9月初BA.5疫情將升溫，昨國內也新增首起BA.4家庭群聚，中央流行疫情指揮中心日前說，輝瑞嬰幼兒疫苗預計今天運抵台灣，屆時將拚7天檢驗封緘完畢，最快下周末開打，下午2時疫情記者會由指揮官王必勝主持，說明最新進度和疫情發展。

9月適逢各級學校開學，發言人莊人祥昨表示，教育部正在擬定開學防疫計畫，包含停課標準、疫情放假條件，目前尚未接獲延後開學的相關評估。另也鼓勵未接種第3劑疫苗的國高中生、未接種滿2劑疫苗的國小學童盡速接種，並在開學後與地方教育局合作，入校施打。

考量國內BA.5疫情，莊人祥昨說，目前第三、第四劑間隔5個月，預計將於ACIP委員會開會時討論是否縮短間隔。國內目前開放6個月以上嬰幼兒接種莫德納疫苗，並採購127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗，預計今天將抵台，最快於下周末開打。

莫德納疫苗 疫情 BA

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