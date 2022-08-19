輝瑞嬰幼兒疫苗預計今抵台 指揮中心下午2時記者會
國內預估8月底、9月初BA.5疫情將升溫，昨國內也新增首起BA.4家庭群聚，中央流行疫情指揮中心日前說，輝瑞嬰幼兒疫苗預計今天運抵台灣，屆時將拚7天檢驗封緘完畢，最快下周末開打，下午2時疫情記者會由指揮官王必勝主持，說明最新進度和疫情發展。
9月適逢各級學校開學，發言人莊人祥昨表示，教育部正在擬定開學防疫計畫，包含停課標準、疫情放假條件，目前尚未接獲延後開學的相關評估。另也鼓勵未接種第3劑疫苗的國高中生、未接種滿2劑疫苗的國小學童盡速接種，並在開學後與地方教育局合作，入校施打。
考量國內BA.5疫情，莊人祥昨說，目前第三、第四劑間隔5個月，預計將於ACIP委員會開會時討論是否縮短間隔。國內目前開放6個月以上嬰幼兒接種莫德納疫苗，並採購127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗，預計今天將抵台，最快於下周末開打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言