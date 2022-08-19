輝瑞嬰幼兒疫苗預計今抵台 指揮中心下午2時記者會

從歷史的視角出發，我們發現在過去的重大疫情過後，往往出現一波波的改革浪潮，如過去黑死病在人類歷史蒙上一層恐怖的色彩，接續出現的則是耀眼輝煌的文藝復興時代。在今年發生的新冠疫情，讓全球陷入恐懼與動盪，各

2021-02-19 10:41