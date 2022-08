原來語言會迷路4／關注原住民文化 也可以很國際化

前言:2022年,是聯合國宣布「國際原住民語言十年全球行動計劃」第1年。據統計,全世界目前多達2000種「瀕危語言」,包括以台灣以「矮靈祭」聞名的賽夏族;有國際學者預言,在本世紀結束時,將有1500種語言完全絕跡,語言比許多人想像的還要脆弱,「原來,語言會迷路」。

關注原住民文化,其實可以很國際化。繼聯合國教科文組織(UNESCO)宣布2019年為「國際原住民語言年」之後,進一步以2022年為起點,訂定長達10年「國際原住民語言十年全球行動計劃(Global action plan of the International Decade of Indigenous Languages)」,宣示全球性的語言保存行動。

「語言是一種溝通工具,語言也是一項人權!」關於台灣原住民語的保存,台灣原住民族語言發展學會理事長波宏明、LIMA台灣原住民青年團團長洪簡廷卉,2人不約而同指出,每一種語言發展背後,代表生活、態度、故事,也是展現文化「軟實力」。

紐西蘭「毛利語」的復興經驗,一直是各界借鏡討論的案例,從原本剩下不到30%毛利人會講毛利語,到近年政府鼓勵學校及教師學習毛利語,「試著把語言融入生活,沒有一個文化會被遺落」。

從族語認證通過率 窺探賽夏語的「難」與「美」

如何評斷一種語言的振興成果,難以用數據量化,台灣長期推動的族語認證,成為可參考指標之一,雖然認證的機制,歷經數次調整,但「初級」、「中級」是長期保留的級距。

根據行政院原住民族委員會的公開資料,攤開近4年的族語認證成果,台灣16種原住民族語的「初級」、「中級」整體平均通過率,持續穩定向上,去年突破50%關卡。

若進一步分析,賽夏族語的「初級」、「中級」通過率,雖然同樣逐年成長,卻也一直低於整體平均通過率;「賽夏族語有很多詞彙,富含深層文化意涵,但中文很難找到對應的解釋!」擔任五峰國小賽夏族語老師的風薇萍苦笑。

所謂「沒有語言,就沒有文化」,讓族語銜接文化,才是扎實傳承的下一步。 圖/王品翔攝影

她舉例,「如果有一戶人家獵到山豬,其他鄰居看到後,卻等不到被分享山豬肉的喜悅,最後等到病倒了,因為你不分享,造成人家生病,應該去登門道歉」這整個過程的詮釋,在賽夏族語有專有詞彙,唸作「minhaeha:o'」。

彼此之間樂於分享、讓別人生病很歉疚,看似簡單的一個詞彙,卻充滿賽夏文化底蘊,也無形拉高學習的門檻,賽夏語調更是抑揚頓挫;賽夏族的「內斂、謙和」,就在語言的字裡行間,成為「優柔又難學」的原住民語言之一。

如果教育是基本權利 語言也是一項人權

長期投入聯合國原住民議題常設論壇的洪簡廷卉,本身也是台灣卑南族青年,關於國際上如何看待原住民語言保存?她指出,聯合國一直用比較宏觀的角度,看待各式社會議題,經常以用10年為級距,用相對完整的時間,去盤點及規劃。

例如原住民語言保存,聯合國早從1994年起,就持續進行討論,也才公布外界熟悉的全世界原住民語「瀕危程度」報告,而今,聯合國宣示「國際原住民語言十年全球行動計劃」,算是再延長10年。

LIMA台灣原住民青年團團長洪簡廷卉提到,不少國家開始意識到「語言單一化」嚴重性,語言是一種溝通工具,語言也是一項人權。 圖/王品翔攝影

在與各國原住民團體的國際倡議中,洪簡廷卉指出,每種語言的背後,皆代表一整個文化,不少國家開始意識到「語言單一化」嚴重性,「大家理解教育是基本權利,但如果連自己的語言,都沒有機會好好學習,也是相對被剝奪人權」。

在國際之間,將語言保存開始視為重要行動,包括紐西蘭、冰島等,洪簡廷卉觀察,台灣近年也開始重視語言保存,參與或舉辦國際研討論,但推廣的力道可以再更強,並且開始有實際行動,例如回應聯合國宣示的新10年中,能否試辦一間原住民族語學校,是可以思考的方向。

台灣原住民族語言發展學會理事長波宏明認為,接下來的10年,也是語言保存的關鍵10年。 圖/王品翔攝影

「沒有語言的文化僅是表象」 未來10年是關鍵

「從聯合國的高度來看,台灣原住民的語言,都存在瀕危問題,只是程度不同!」身為排灣族的台灣原住民族語言發展學會理事長波宏明,形容接下來的10年,也是語言保存的關鍵10年。

波宏明觀察,在原住民16族之間,已經普遍有種現象,就是能夠講出流利的族語,大多是70-80歲以上的族人,年齡層越往下,族語的流失程度越嚴重,換言之,從現在往後推進10年,當能講完整族語的族人凋零,又沒有做到傳承,也意味「語言與文化」真正步入衰亡。

他表示,為推廣原住民文化,會融入文創商品,「但沒有語言的文化,僅是表象的觀光化」原住民文化能真正傳承,關鍵因素就是語言,「真的能開口用族語交談,才是語言活力的指標!」除了現行的族語認證、近年的族語「師徒制」,如何讓語言能「沈浸式」學習才是重點,所以族語學校就很受期待。

隨著全世界的潮流,已經走向多元文化,波宏明認為,從國際主流社會的觀點,原住民的語言及文化,開始視為「寶藏」,任何原住民文化都是全人類資產,在之後10年或更長遠未來,若不珍視這些世界級的資產,那就實在太可惜。

閱讀完整數位專題:https://udn.com/upf/ubrand/2022_data/saisiyat/