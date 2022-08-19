原來語言會迷路4／關注原住民文化 也可以很國際化

前言：2022年，是聯合國宣布「國際原住民語言十年全球行動計劃」第1年。據統計，全世界目前多達2000種「瀕危語言」，包括以台灣以「矮靈祭」聞名的賽夏族；有國際學者預言，在本世紀結束時，將有1500種語言完全絕跡，語言比許多人想像的還要脆弱，「原來，語言會迷路」。

關注原住民文化，其實可以很國際化。繼聯合國教科文組織（UNESCO）宣布2019年為「國際原住民語言年」之後，進一步以2022年為起點，訂定長達10年「國際原住民語言十年全球行動計劃（Global action plan of the International Decade of Indigenous Languages）」，宣示全球性的語言保存行動。

「語言是一種溝通工具，語言也是一項人權！」關於台灣原住民語的保存，台灣原住民族語言發展學會理事長波宏明、LIMA台灣原住民青年團團長洪簡廷卉，2人不約而同指出，每一種語言發展背後，代表生活、態度、故事，也是展現文化「軟實力」。

紐西蘭「毛利語」的復興經驗，一直是各界借鏡討論的案例，從原本剩下不到30%毛利人會講毛利語，到近年政府鼓勵學校及教師學習毛利語，「試著把語言融入生活，沒有一個文化會被遺落」。

從族語認證通過率 窺探賽夏語的「難」與「美」

如何評斷一種語言的振興成果，難以用數據量化，台灣長期推動的族語認證，成為可參考指標之一，雖然認證的機制，歷經數次調整，但「初級」、「中級」是長期保留的級距。

根據行政院原住民族委員會的公開資料，攤開近4年的族語認證成果，台灣16種原住民族語的「初級」、「中級」整體平均通過率，持續穩定向上，去年突破50%關卡。

若進一步分析，賽夏族語的「初級」、「中級」通過率，雖然同樣逐年成長，卻也一直低於整體平均通過率；「賽夏族語有很多詞彙，富含深層文化意涵，但中文很難找到對應的解釋！」擔任五峰國小賽夏族語老師的風薇萍苦笑。

所謂「沒有語言，就沒有文化」，讓族語銜接文化，才是扎實傳承的下一步。 圖／王品翔攝影

她舉例，「如果有一戶人家獵到山豬，其他鄰居看到後，卻等不到被分享山豬肉的喜悅，最後等到病倒了，因為你不分享，造成人家生病，應該去登門道歉」這整個過程的詮釋，在賽夏族語有專有詞彙，唸作「minhaeha:o'」。

彼此之間樂於分享、讓別人生病很歉疚，看似簡單的一個詞彙，卻充滿賽夏文化底蘊，也無形拉高學習的門檻，賽夏語調更是抑揚頓挫；賽夏族的「內斂、謙和」，就在語言的字裡行間，成為「優柔又難學」的原住民語言之一。

如果教育是基本權利 語言也是一項人權

長期投入聯合國原住民議題常設論壇的洪簡廷卉，本身也是台灣卑南族青年，關於國際上如何看待原住民語言保存？她指出，聯合國一直用比較宏觀的角度，看待各式社會議題，經常以用10年為級距，用相對完整的時間，去盤點及規劃。

例如原住民語言保存，聯合國早從1994年起，就持續進行討論，也才公布外界熟悉的全世界原住民語「瀕危程度」報告，而今，聯合國宣示「國際原住民語言十年全球行動計劃」，算是再延長10年。

LIMA台灣原住民青年團團長洪簡廷卉提到，不少國家開始意識到「語言單一化」嚴重性，語言是一種溝通工具，語言也是一項人權。 圖／王品翔攝影

在與各國原住民團體的國際倡議中，洪簡廷卉指出，每種語言的背後，皆代表一整個文化，不少國家開始意識到「語言單一化」嚴重性，「大家理解教育是基本權利，但如果連自己的語言，都沒有機會好好學習，也是相對被剝奪人權」。

在國際之間，將語言保存開始視為重要行動，包括紐西蘭、冰島等，洪簡廷卉觀察，台灣近年也開始重視語言保存，參與或舉辦國際研討論，但推廣的力道可以再更強，並且開始有實際行動，例如回應聯合國宣示的新10年中，能否試辦一間原住民族語學校，是可以思考的方向。

台灣原住民族語言發展學會理事長波宏明認為，接下來的10年，也是語言保存的關鍵10年。 圖／王品翔攝影

「沒有語言的文化僅是表象」 未來10年是關鍵

「從聯合國的高度來看，台灣原住民的語言，都存在瀕危問題，只是程度不同！」身為排灣族的台灣原住民族語言發展學會理事長波宏明，形容接下來的10年，也是語言保存的關鍵10年。

波宏明觀察，在原住民16族之間，已經普遍有種現象，就是能夠講出流利的族語，大多是70-80歲以上的族人，年齡層越往下，族語的流失程度越嚴重，換言之，從現在往後推進10年，當能講完整族語的族人凋零，又沒有做到傳承，也意味「語言與文化」真正步入衰亡。

他表示，為推廣原住民文化，會融入文創商品，「但沒有語言的文化，僅是表象的觀光化」原住民文化能真正傳承，關鍵因素就是語言，「真的能開口用族語交談，才是語言活力的指標！」除了現行的族語認證、近年的族語「師徒制」，如何讓語言能「沈浸式」學習才是重點，所以族語學校就很受期待。

隨著全世界的潮流，已經走向多元文化，波宏明認為，從國際主流社會的觀點，原住民的語言及文化，開始視為「寶藏」，任何原住民文化都是全人類資產，在之後10年或更長遠未來，若不珍視這些世界級的資產，那就實在太可惜。

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