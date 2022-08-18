原來語言會迷路3／偏鄉與文化可以不一樣 任何人都能是解方

前言：2022年，是聯合國宣布「國際原住民語言十年全球行動計劃」第1年。據統計，全世界目前多達2000種「瀕危語言」，包括以台灣以「矮靈祭」聞名的賽夏族；有國際學者預言，在本世紀結束時，將有1500種語言完全絕跡，語言比許多人想像的還要脆弱，「原來，語言會迷路」。

在聯合國倡議搶救原住民語言的第1年，當各國仍在摸索時，台灣一家以基礎建設、關鍵原材料為本業的企業，又是為什麼成為率先起跑的引路人？

「在多元文化的議題上，大家都不是局外人。」一直以來深耕弱勢關懷與孩童教育領域的華新麗華，攜手由退休員工志願組成的千手兒少協會，一同關注原住民賽夏族語的保存，讓原住民課題有不一樣的面貌，聯合國永續發展目標SDGs4「優質教育」、SDGs11「永續城鄉」也能完美落地。

原來，語言可以找到回家的路。

走出教室的學習 文化傳承不再枯燥乏味

「轟隆隆！轟隆隆！」一台國產老摩托車，緩緩駛進五峰國小，劃破即將下課的寧靜，作為學校特別邀請、擔任「一日民俗課程導師」的賽夏族耆老，詹應生匆匆停好車，手拿豬肉串、米酒，與學生們一起面對東方向矮靈祈福，為等一下登場的祖靈祭課程拉起序幕。

從男生、女生互相分工，到採摘芭蕉葉、食材籌備清洗，雖然與賽夏族耆老第一次見面，學生們表情沒有害怯，反而爭相舉手參與，文化傳承也不再枯燥乏味。

五峰國小教務主任夏莉娟觀察，現在20至50歲的賽夏族人，普遍不太會講賽夏語，有將近20年的斷層，但隨著數位科技及文化考究，建置族語資料庫，新生代的賽夏族小朋友，也擁有更多資源，把族語找回來。

「族語跟文化，其實密不可分！」夏莉娟指出，族語、文化應該齊頭並進，透過教育的方式，在學生心中埋下文化傳承的種子，或許某天他們意識到自己的根，願意回到部落的時候，賽夏族也就沒有斷層了。

事實上，除了歌謠班、民俗課程，近年五峰國小開始不同嘗試，讓歌謠班的學生們，走進錄音間、錄製紀念專輯，並一起走出教室販售，籌措未來的教學經費，也給學生更多的自信與鼓勵。

擔任五峰國小賽夏族語老師的風薇萍，鼓勵歌謠班的學生們「這麼多用族語唱歌的隊伍，只有一隊唱賽夏語，你們要很驕傲，你們唱的是大家都不會的語言！」。 圖／王品翔攝影

●牽起偏鄉教育的溫度 探索多元文化的深度

「當聽到五峰國小的老師說，賽夏族非常非常的特別，有瀕臨危機，但卻苦於經費跟人力，這件事一直放在我們心上，幸運的是，華新麗華就進來了！」

一群從華新麗華退休的員工們，原本僅是單純展開樂齡生活，相約爬山健行、行經鄉間小徑，卻意外看見偏鄉教育的輪廓與難題，決定成立千手兒少協會，當初「想做公益好事」的初心，也預約了賽夏族傳統文化、華新麗華的緣分。

「當時校長問說，你們可以帶來溫暖嗎？」千手兒少協會理事長陳邦雄、秘書長黃正華回憶，在協會草創初期，實際走進偏鄉小學，單親家庭、隔代教養、資源不足，許多問題無法一時半刻解決，先從「陪伴關懷」、「培養自信」著手，而在五峰國小的畢業紀念冊贊助計劃，一做就超過7年。

千手兒少協會理事長陳邦雄（圖左）、秘書長黃正華（圖右）與協會夥伴本，在走踏偏鄉的過程中，深深感受到「孩子很需要陪伴」。 圖／王品翔攝影

希望每一本畢冊裡，都有小學最難忘回憶，卻發現許多偏鄉孩子不善表達，協會志工透過慢慢的引導、傾聽，陪著孩子一起回憶「好故事」，造就一屆又一屆獨一無二的畢冊，也為建立孩子擁有「懂得付出、才有收穫」觀念。

在過程中，發現五峰國小的獨特賽夏族文化，期待不同以往的歌聲，被外界聽到；而今，一所部落小學、一個公益協會、一家永續企業、一份溫暖理念，催生「賽夏族歌謠傳承紀錄」，喚醒社會對於賽夏族文化的關注與了解。

●「點亮台灣的角落」 創造各種無限可能

相信一個進步的社會，需要各面向都能均衡提升，其中，每一位孩子的潛力，都是進步未來的競爭力，關懷偏鄉與孩童的教育品質與機會，成為華新麗華不間斷的「社會共好」旅途。

為期10年的「點亮台灣的角落」計畫，足跡踏遍台灣北中南東，從開設才藝課程，到協助師資與設備，讓孩子的學習與自信，不再侷限課本與教室，「釋放孩子的熱情與天賦，創造各種無限可能」。

簡單堅定的動機，開啟多元文化的契機，「如果偏鄉教育有許多難題，我們就踏出更多嘗試！」相較於以往的部落學校資助，華新麗華思考得更長遠，除了挹注資源，透過影像方式，紀錄賽夏族孩子的稚氣、賽夏族文化的神秘，更進一步展現台灣多元文化的生命力。

一個進步的社會，需要各個面向都能均衡提升，從關懷弱勢兒童受教育的品質與機會做起，華新麗華期盼能對社會未來發展，播下希望的種子。 圖／華新麗華提供

●用永續和世界做朋友 從了解多元文化開始

全球暖化、飢餓貧窮、性別平等、兒童權利等問題，正在影響全世界。聯合國於2015年宣布「17項永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），期盼從政府、企業到個人，共同參與實踐永續目標，而多元文化的精神，也是團結合作的基礎。

2022年，是聯合國宣布「國際原住民語言十年全球行動計劃」第1年，華新麗華用SDGs4「優質教育」、SDGs11「永續城鄉」行動，盼為迷路的語言，找到回家的路；或許不久將來，將有更多企業與個人，會為語言「挺身而出」，瀕危的語言，也將不再瀕危。

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