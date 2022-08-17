原來語言會迷路2／從歌曲到族語 聽見他們讓台灣更完整

前言：2022年，是聯合國宣布「國際原住民語言十年全球行動計劃」第1年。據統計，全世界目前多達2000種「瀕危語言」，包括以台灣以「矮靈祭」聞名的賽夏族；有國際學者預言，在本世紀結束時，將有1500種語言完全絕跡，語言比許多人想像的還要脆弱，「原來，語言會迷路」。

「等我把族語學好，長大就能跟長輩對話了！」海拔超過300公尺的五峰國小，一陣又一陣優柔的旋律，在教室與走廊之間迴盪，配上雲霧懷抱的山巒景緻，猶如「山在呢喃」。

被視為台灣賽夏族語復興的重點學校，五峰國小歌謠班成軍超過5年，讓賽夏族、泰雅族的小朋友，一同練唱賽夏族歌曲，有別於原住民歌曲應該「高亢且熱力」，內斂而柔美的賽夏族歌聲，格外動聽與眾不同。

透過「唱中學」，在賽夏族語逐漸流失的五峰鄉，五峰國小歌謠班成為翻轉危機重要的載體。「我們發現賽夏語真的瀕危，所以應該讓更多人聽見，讓孩子從歌唱中學習母語，也他們自信的舞台！」在五峰國小擔任校長超過9年的葉惠雯說到。

這個創新全台唯一 來自五峰的歌聲溫柔且堅定

上課鐘聲還在響，泰雅族與賽夏族的學生們，老早就在座位上，稚氣練唱上一次剛學的賽夏語歌謠；6位賽夏族學生、6位泰雅族學生，這是五峰國小的歌謠班，也是全台灣獨一無二、橫跨賽夏族與泰雅族之間的創新歌謠班。

每到7月，五峰國小格外熱鬧，因為暑假過後，就是來驗收學習成果，每年備受矚目的全國「E起舞動」原住民族青少年及兒童母語歌謠競賽，來自五峰國小的歌謠班，是2021年唯一唱賽夏語歌謠的參賽隊伍。

當比賽大螢幕跑出歌詞「taew'an ma'an ray kilapa（譯：我家住五峰）」，搭配五峰國小歌謠班12位學生溫柔且堅定的歌聲，即便同樣的曲目，老師們在學校已經聽了不下百次，但現場仍激動的起了雞皮疙瘩。

本身是泰雅族的葉惠雯，9年前來到五峰國小擔任校長，發現許多賽夏族的學生，竟然都說一口流利泰雅語。 圖／王品翔攝影

賽夏族語「唱中學」 文化傳承一代接一代

「當我們發現，賽夏族的學生人數少，族語也不太會說時，才意識到賽夏族真的是瀕危族」在五峰國小校長任內推動歌謠班的葉惠雯回憶。

五峰國小的全校學生未超過100人，學生幾乎是原住民孩子，本身是泰雅族的葉惠雯，9年前來到學校，就發現學生的原住民族懸殊比例，泰雅族約佔2/3、賽夏族則是1/3，這個趨勢長期下來沒有太大變化，甚至許多賽夏族的學生，都說著一口流利泰雅語，也令許多老師驚訝不已。

但仔細一聽，才發覺賽夏族「魅力」，有別於一般原住民歌曲「高亢、熱力」，賽夏族則是「柔和、內斂」，當越來越多具備音樂、文化底蘊的老師們，陸續返鄉教書，「何不試一試」的想法，成為五峰國小歌謠班起點。

由於賽夏族學生比較少，為了湊齊歌謠班成員，泰雅族學生也拉進來練唱，但泰雅族的勇氣、賽夏族的柔美，卻激盪意料之外的共鳴，「歌謠班真的可以一試」，原本被淡忘的賽夏族歌謠，也重新在新竹五峰響起。

曾經賽夏族耆老的一句話，「如果沒有人學祭歌古調，以後真的就會失傳了」，在五峰國小歌謠班指導老師根穆凡的心中，埋下文化傳承的使命感。 圖／王品翔攝影

賽夏歌謠「復刻」古調精神 多元文化接棒達陣

身為五峰國小歌謠班指導老師的根穆凡，13年前碩士班論文題目，就是「賽夏族矮靈祭歌」，當年除了翻閱文獻、古調樂譜，在田野調查時，曾有一位耆老語重心長對他說「如果沒有人學祭歌古調，以後真的就會失傳了」這句話的重量，也一直在根穆凡心裡。

最後，根穆凡與其它同輩族人們，圍坐一起、彈著吉他，一共改編創作10首歌謠，昔日使命感的創作，包括「喜歡你」、「回家的路」等，現在變成五峰國小歌謠班的參賽曲目。

「說文化傳承有點太沉重，唱歌應該是開心的，學生練唱賽夏歌曲，會慢慢朗朗上口，放學回家路上會哼唱，在家裡也會唱給家人聽，我覺得潛移默化中，就是一種族語的教學與傳承。」根穆凡眼神發亮的說。

賽夏族的許多傳統古調，一般不能在公眾場合演出，透過重新編曲及翻玩創作，將傳統古調的元素與精神重新「復刻」。 圖／郭彥廷攝影

事實上，賽夏族的許多傳統古調，反覆旋律是一大特色，但族內有嚴格要求，包括矮靈祭歌在內的傳統古調，一般不能在公眾場合演出，在五峰國小與耆老們討論下，透過重新編曲及翻玩創作，將傳統古調的元素與精神，重新「復刻」在歌謠裡。

除了保留賽夏古調的反覆旋律，族語歌詞也更簡單易學，或許不是原汁原味的傳統古調，卻多了文化傳承的味道，在五峰國小歌謠班的悠悠唱頌中，「原來賽夏族的歌曲，是這樣被傳唱出來的」。

五峰國小學務組長陳香蘭堅信，當你認同你自己文化的時候，你也必須去學習別人的文化，讓歌謠班成功挺過各種質疑。 圖／王品翔攝影

不過，歌謠班的發展，也並非一帆風順，在成立初期，許多家長打電話到學校抱怨「為什麼讓泰雅族的學生，唱賽夏族的歌謠？」、「怎麼不是唱泰雅族的歌？」質疑聲音，如雪片般飛來。

經過幾番拉扯，五峰國小歌謠班的表現終於被看見，更成為許多學生爭相報名熱門社團，也嘗試增加泰雅歌曲；透過音樂與歌聲，語言的隔閡，不再是一座無法翻越的高牆。

五峰國小學務組長的陳香蘭，或許是心中感觸最深的人，每一次歌謠班出賽演出，都能看見她陪同帶隊、加油吶喊的身影，更讓人驚喜的是，陳香蘭身為泰雅族，賽夏語卻講得嚇嚇叫。

「當你認同你自己文化的時候，你也必須去學習別人的文化。」五峰國小陳香蘭的語氣堅定；因為來到五峰國小的機緣，才發現賽夏族文化的特別之處， 心中起了一個心願「要讓賽夏族被看見」，更跟著學生一字一句的學賽夏族語。

賽夏族耆老的夏元妹，相信雖然賽夏族的人少，但文化跟歌曲不會消失，因為賽夏族年輕人會越來越厲害。 圖／陶滸攝影

「我們賽夏也會有種子，要發芽了」

住在新竹五峰半山腰上、賽夏族耆老的夏元妹，家中陳設樸實，最顯眼的，是擺在客廳角落的舊式KTV伴唱機，年輕時的她熱愛唱歌，雖然已經75歲，歌聲仍溫暖、動人。

從書櫃拿出一張張樂譜，是夏元妹自由創作的賽夏族語歌謠，如今也是五峰國小歌謠班外出比賽、表演的部分曲目；她笑說，雖然賽夏族的人少，但文化跟歌曲不會消失，因為賽夏族年輕人會越來越厲害，「我們賽夏也會有種子，要發芽了」。

放學鐘聲響起，夕陽的餘暉斜落，跟學生互相道別後，根穆凡收拾東西、開車慢慢下山，車內的CD音響，正播放著歌謠班唱「回家的路」錄唱帶，歌曲結尾的「ka:i’ korkoring ’am kayngowipi （譯：語言孩子將不會忘記）」，令他一邊忍不住哼唱，一邊期待明天的歌謠班時光。

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