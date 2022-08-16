原來語言會迷路1／賽夏族的煩惱 看見「失語」時代

前言：2022年，是聯合國宣布「國際原住民語言十年全球行動計劃」第1年。據統計，全世界目前多達2000種「瀕危語言」，包括以台灣以「矮靈祭」聞名的賽夏族；有國際學者預言，在本世紀結束時，將有1500種語言完全絕跡，語言比許多人想像的還要脆弱，「原來，語言會迷路」。

台灣原住民賽夏族最大的祭典「矮靈祭」，每兩年一小祭、十年一大祭，因鮮少對外公開祭典儀式及歌曲，視為台灣「最神秘」原住民族之一。2015年在新竹五峰鄉舉辦的矮靈祭典上，總主祭用一口流利的泰雅語發言，令不少賽夏族人稍感詫異。

位於新竹縣市的五峰鄉，是全縣人口最少鄉鎮，也是賽夏族在台灣「唯二」部落原鄉之一，在地主要居民約70％泰雅族、30%賽夏族，在時間推移、生活環境、族群融合、氏族沒落之下，「會講泰雅語」已成為在五峰鄉生活的賽夏族日常。

兩戶僅隔一條馬路的賽夏家庭，就有一戶聽不懂賽夏語；賽夏長輩終於盼到兒子回家參加祭典，卻只能用國語才能彼此溝通。「失語」困境是身處五峰鄉的賽夏族進行式，也被族人自我調侃「語言沙漠」。

賽夏族的「失語」進行式

「在我小時候，老人家就叮嚀說，不要把傳統文化丟棄，賽夏族就會越來越多人了」。

沿著新竹五峰鄉的南清公路，一個不起眼岔路口，方向盤必須打滿2圈半、車輛才能勉強拐彎進去，接著是超乎想像的陡峭小徑，才總算抵達新竹五峰鄉的賽夏族靈祭場。

廣場一側，是木材搭建的矮靈祭屋，歲月斑駁痕跡，增添幾分神秘，再一旁建築，是賽夏族民俗文物館；站在館內懸掛矮靈祭歌詞曲的牆前，是賽夏族現任族長的趙建福，神情略帶幾分憂心。

賽夏族現任族長趙建福觀察，新竹五峰地區的賽夏族人，大多講泰雅語居多。 圖/陶滸攝影

根據內政部統計，全台灣的賽夏族約6800人，若按分佈地區，新竹五峰地區「北賽夏」、苗栗南庄地區「南賽夏」的族人合計約4000人，就佔了賽夏族至少2/3人口比例。

不過，能完全「聽、説、讀、寫」賽夏語的族人，卻少之有少，尤其在新竹五峰地區更嚴重，當地的泰雅族人約3200人、賽夏族人約1600人，近1倍懸殊比例，加上語言同化、通婚因素，許多賽夏族人的泰雅語，反倒講得更流利。

意識到傳統語言瀕臨消失的危機感，10年前，行政院原住民委員會啟動搶救瀕危語言計畫，首站就選擇賽夏族語，然而，賽夏族語依舊被聯合國教科文組織列為「瀕危語言」，至今仍被列冊。

賽夏族的「失語」窘境，尚未解除。觀察近年新竹五峰地區的賽夏族語趨勢，趙建福坦言，大部分族人之間對話，還是以泰雅語居多，「真的會說賽夏族語的族人，已經越來越少。」

賽夏族的矮靈祭，諸多祭典禁忌、鮮少公開錄像，加上是對「矮靈」的一種懺悔，在傳統大型祭典之中，有別於其他原住民族的喧騰熱鬧，賽夏族更多的是哀傷柔美。 圖/陶滸攝影

賽夏中生代的自白 族語斷層的矛盾心情

「北賽夏」氏族詹家的老厝，就位於新竹五峰鄉深山處，遠從各地返鄉的10餘位家族成員們，正在屋內忙進忙出，因為當天是1年2次的「祖靈祭」大日子，一道又一道的菜餚與糯米糕，必須趕在中午12點前就位。

「相較於賽夏族語，我確實比較會說泰雅語跟客家語。」身為氏族詹家的賽夏族中生代，天色還沒亮，詹偉宏就從苗栗南庄的住家出發，趕往新竹五峰老家，他嫻熟翻炒鍋中的五花肉，正準備下一道炸鹹魚。

對於不太會講賽夏族語，他表示，小時候就在客家庄長大，加上到外縣市工作打拼，自己的賽夏族語越來越生澀，「一些詞彙還是聽得懂，但跟老一輩用族語完整對談，就會比較困難」。

另一位嫁入詹家的風淑英，同樣是賽夏族中生代，她觀察身邊同一世代的族人們，將近2/3都不太會說族語，只有長期在部落的族人比較會說，「我自己是很羨慕，身為賽夏族人，但卻不太會自己的語言」。

在「祖靈祭」的尾聲，詹家所有男性族人，圍坐在大圓桌，一起感謝過去1年的家族團結與祖靈祝福，當大長輩的詹應生，說著一口流利的賽夏族語時，席上的家族成員表情似乎五味雜陳，中生代略顯生澀、新生代稍感吃力。

桌上比肩的複雜心境，也是賽夏族語斷層的縮影。

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