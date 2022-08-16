台積電海外投資團隊代表會見美參眾議員參訪團

繼美國眾議院議長裴洛西之後，美國5位參眾議員於本周接棒訪問台灣，民主黨籍的參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）發布新聞稿說明此次訪台的目的與行程，馬基提到，過程中曾與台積電的代表會面，討論合作夥伴關係，以改善半導體供應鏈與投資。

台積電證實負責海外投資工作團隊代表確實會見由馬基帶領的參眾議參訪團，表示針對台積電目前在美投資議題與其進行交。

台積電目前已在美國亞利桑那州廠興建12吋晶圓廠，並切入5奈米先進製程技術，投資金額高達120億美元，預定2023年完成裝機試產、2024年量產。台積電這項投資，將會爭取美國政府補貼，先前美國通過晶片與科學法案，提供在美製造晶圓廠補貼，台積電即在補貼範圍內。