十大訪台外交人士 最受台灣人歡迎的是誰？

來訪外賓誰聲量最高？

美國眾議院長裴洛西日前旋風出訪台灣，引發新一波台海危機。中國解放軍在她離開隔日，立刻進行連續三天，台灣周遭六大區域海空的實彈操演，直到10日才宣布演習落幕。

裴洛西堅定挺台，10日召開亞洲行返美後首場記者會重申「不容許中國孤立台灣」。不到24小時裴洛西快閃台灣創造高聲量，卻有低好感度；對此，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新認為，裴洛西出訪台灣前，包括美國政府一度有反對聲浪，中國更怒嗆要伴飛、動武；最後裴洛西真的來台了，卻遭網民酸什麼動作也沒有，事後的中國實彈演習，像是腦羞成怒。而在台灣也一度傳出撤回邀訪裴洛西，甚至扺台後引起台海關係軒然大波，都使得裴洛西好感度降低。

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，裴洛西在美國挺台的政治人物裡面爭議最大，因為裴洛西是真挺台，她的行為有高度爭議，也引起兩岸緊張。相較於美國其他政治人物，有部分都是卸任後才來的，也點名龐佩奧挺台立場上多是打嘴砲，對台灣沒有實質影響。此外，曲兆祥認為，爭議性愈高的人聲量越高，安倍晉三因為支持統一教在日本算爭議大，但在台灣大部分的人不認識安倍，只知道他對台灣友善。而安倍的立場親美抗中，但台灣本身親美、親中意見分歧，導致安倍被台灣親中抗美的人討厭，因此好感度偏低。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出歷年曾來台參訪的外交人士，最被網友討論的十大人選。除了裴洛西以外，你知道還有誰上榜嗎？



No.10 日本前首相森喜朗

前總統李登輝於2020年7月30日辭世，享耆壽98歲。現年85歲被媒體封為「日本阿公」，前首相森喜朗受已故日本首相安倍晉三委託，分別在8月與9月赴台弔唁及參加追思會。9月二度訪台時，森喜朗表示「我也已經退休了，我們的時代已經結束了，在這個時代結束時候，由我來出席李前總統的告別禮拜也許是剛剛好的、最適合的」。

森喜朗兩次來台都是24小時來回，因為他深受洗腎之苦，無法離開東京兩天以上；再加上出發來台前才摔到手臂，但他拄著拐杖也堅持要來台。森喜朗說明，「或許是這輩子最後一次來台，就欣然答應請託。」他負傷與總統蔡英文碰面時，總統則表示，「森喜朗對台灣的情誼，真的讓人動容。」讓他的好感度比值高達2.19，在這回排行中名列冠軍。

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image source: 總統府

No.9 美國聯邦參議員達克沃絲

美國聯邦參議員達克沃絲是泰裔美國人、美國陸軍退役中校、「參院台灣連線」成員，也是美國國會內少數的亞裔議員。達克沃斯曾投入伊拉克戰爭，期間因駕駛直升機被擊中而失去雙腿。她的特殊經歷更一度被美國總統拜登考慮為副總統人選。

達克沃絲對台灣高度友好，2021年6月國內疫情升溫且急缺疫苗時，她專程訪台並代表美國捐贈台灣75萬劑疫苗。當時達克沃絲透露，母親家族曾經遭受共產黨迫害，所以到台灣力挺這個民主自由的國家，對她而言特別重要。不到一年2022年5月達克沃絲又再度率團訪台，她多次在聯邦參議院推動或連署友台議案，例如「2022年強化台灣安全法案」，支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。網路好感度比值高達1.71。

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No.8 日本防衛大臣岸信夫

已故首相安倍晉三的胞弟岸信夫將卸下防衛大臣一職，擔任負責國家安保事務的首相輔佐官；岸信夫因過繼給舅舅岸信和，故改姓岸，2020年至2022年間，先後於菅義偉內閣與岸田內閣出任防衛大臣，被視為「超友台」閣員，好感度比值達0.88。這回卸任防衛大臣，日媒產經新聞台北支局長矢板明夫直言，岸信夫是日本史上對中國最強硬、最挺台的防衛大臣「卸任是台灣的一大損失」。

岸信夫曾說「首次國外旅行就是帶著家人到台灣，至今仍記得台灣溫暖的人情味。」最近一次訪台在2020年8月，岸信夫跟隨日本前首相森喜朗來台弔唁已故總統李登輝，並推崇李登輝為「台灣民主之父」。岸信夫近年頻繁訪台參加官方活動，每年也都會帶著妻子參加在東京舉辦的中華民國國慶酒會。

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No.7 帛琉總統惠恕仁

2021年3月帛琉總統惠恕仁訪問台灣，是新冠疫情爆發後首位到訪台灣的國家元首，來台後來推雙方旅遊泡泡，同年4月初，台灣與帛琉之間首度啟動旅遊泡泡，同時也是亞洲第一個成行的旅遊泡泡。但台帛旅遊泡泡好景不長，人數從8月的七百人到11月掉到僅剩10人，也引起惠怒仁不滿批評「華航未認真對待帛琉旅遊市場，認為這樣的態度正在毒害帛琉市場」，引起喧然大波。

惠恕仁一路相挺台灣，更曾爆料2020年帛琉總統大選期間，曾連續接到16通中國打來的電話，中國直接恐嚇說，「你現在做的事是非法的，承認台灣是非法的，你必須停止」。他也重申與台灣的友好「就算最後只剩我們和台灣站在一起，我們也不會改變立場，因為台灣一開始也是這樣支持帛琉的」。除此之外惠恕仁多次在聯合國大會，以顯著篇幅聲援台灣，多次挺台發言讓他好感度比值達1.46。

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No.6 美國國安顧問蘇利文

美國白宮國安顧問蘇利文現年45歲，是白宮歷來最年輕的國安顧問；曾於2018年12月率智庫團訪問台灣，並晉見蔡總統，討論台美如何合作捍衛自由人權價值。當時蘇利文是訪問團團長，不過訪台過程低調，總統府新聞稿也未揭露其姓名，但有數張合影照片留存。

蘇利文從政經歷豐富，擅長外交政策，曾任希拉蕊以及拜登競選美國總統期間的高級政策顧問，也在歐巴馬總統任職期間於政策規劃辦公室工作。維基解密2017年也曾爆料，蘇利文2011年曾轉發棄台論文章給希拉蕊參考，一時引起軒然大波。但透過近幾年發言，蘇利文可說是民主黨內對中態度偏向鷹派角色，曾指出中國爭奪美國的全球領導地位「明確且無所不在」，敦促美國在投入軍事和科技研發時，也要協防盟友與夥伴。並在擔任白宮國安顧問後，多次在中國文攻武嚇後替台灣發聲，讓他的好感度比值達1.25。

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No.5 美國前經濟發展與能源環境次卿柯拉克

美國前經濟發展與能源環境次卿柯拉克是企業家和外交官。他因在任內承認維吾爾人遭受種族滅絕以及支持台灣追求獨立，獲2022年諾貝爾和平獎提名。他曾說，「美國和盟友要採取強硬的立場，並承諾保護台灣，這比以往來得更加重要」。他不時在推特上發表挺台言論，好感度比值達0.97。

2020年9月柯拉克率團訪問台灣，當時他是美國國務院自1979年台美斷交以來訪問台灣官職最高的官員。此行柯拉克會見總統蔡英文，以及出席前總統李登輝的告別禮拜。出訪前一度傳出經濟部會舉辦「台美經濟與商業對話」，但後來改為柯拉克與相關政府官員、工商團體進行閉門會議。

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No.4 捷克參議院議長韋德齊

捷克參議院議長韋德齊2020年8月與布拉格市長賀吉普等共90人的代表團訪問台灣，是歷來訪台的捷克現任官員中級別最高的一位，也是中華民國史上首位在立法院演講的非邦交國國會議長，因此立法院頒發予他「國會外交一等榮譽獎章」。

在立法院進行演講過程，韋德齊仿效美國總統甘迺迪於柏林圍牆下的演講《我是柏林人》說出「我是台灣人」，並獲得全場立委起立鼓掌。也讓他的好感度比值高達1.53。

當時中國外長王毅撂話要捷克「付出巨大代價」；隔了一年捷克官方指出，韋德齊訪台結束一年來所付出的「代價」小到可以忽略；韋德齊轉貼到推特，並說「我就把它放在這裡」，被形容酸中國雷聲大雨點小。

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No.3 美國前國務卿龐佩奧

美國前國務卿龐佩奧，曾任美國陸軍軍官、堪薩斯州聯邦眾議員和中央情報局局長。龐佩奧多次為台灣發聲，卸任前取消美台交往限制，遭到中國官媒批「喪心病狂」。

2021年2月中國突然宣布，暫停進口台灣鳳梨，導致農民損失慘重，外交部長吳釗燮則在推特發文支持台灣的「自由鳳梨」，龐佩奧也在推特上曬出邊下西洋棋，邊吃台灣鳳梨乾的居家照，帶動鳳梨乾銷售，事後來台也說想品嚐也連帶讓他的好感度比值達0.74。

但尷尬的是龐佩奧訪台期間，遇上高雄興達電廠生事故；事後更有媒體爆料，龐佩奧訪台除了收取美金15萬元演講費之外，更是為了商業投資前來，遭外交部嚴正駁斥。

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No.2 日本已故首相安倍晉三

日本已故首相安倍晉三出身政治世家，堪稱是「最友台」的政治人物，更是日本史上執政時間最久的首相。他在任期間，推出「安倍三箭」、「觀光立國」政策，改善日本經濟狀況。而他更為台灣人所知的是鮮明的挺台立場，曾表示「台灣有事，就是日本有事」，更呼籲美國必須明確表示捍衛台灣的立場，讓安倍的好感度比值達0.70。

日前安倍晉三遇刺身亡，台灣政界和民間紛紛表達哀悼，尤其台灣民眾的表現與中國民間的反應形成強烈的對比。安倍生前曾三度訪台，與藍綠政治人物都有好交情，甚至在2011年馬政府執政期間訪台，發生偷搭「小黃」去與當時在野的民進黨人士「續攤」引起話題。

2018年花蓮發生芮氏規模6.2級強震，安倍曾親筆書寫「台灣加油」。台灣疫情嚴峻陷疫苗荒，日本提供台灣124萬劑AZ疫苗，傳出安倍也在背後主導功不可沒；也因為雙邊的好交情，在安倍過世後副總統賴清德火速赴日，也引起國際關注。

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No.1 美國眾議院長裴洛西

美國眾議院長裴洛西擔任眾議員超過30年，先後兩度出任議長，是當今美國政壇最有影響力的女性。裴洛西不僅關注LGBTQ+權益、氣候變遷等美國國內相關議題，她也十分關心中國的人權問題。1991年裴洛西曾在天安門廣場舉布條抗議，並且在2022年8月訪問台灣。

裴洛西出訪前，從一開始傳出會來台，惹得中國不悅不斷文攻武嚇，到後來官方公告沒規劃訪台。但裴洛西在最後一刻卻於印尼90度北轉直飛台灣，吸引292萬網友緊盯班機追蹤網站，就是要看裴洛西是否真的會不顧中國強烈抗議走訪台灣。因此造就裴洛西聲量第一，然而她的好感度比值卻僅有0.45。除了反對裴洛西來台的話題不斷熱議，扺台後還有多個挺中團體如影隨形抗議，認為她來只是造成台海緊張，加上解放軍宣布實彈軍演等等，都使得她的好感度降低。

裴洛西訪台期間大讚台灣是「韌性之島」，並強調「我們不會背棄對台灣的承諾」。離台後裴洛西說：「我們的訪問是要讚揚台灣，展現我們的友誼，表明中國不能孤立台灣的立場。」他也對自己和家人遭中國制裁一事表示，誰在意？這對我來說是次要的事情，沒什麼意義。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年08月08日至2022年08月08日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『訪台外交人士』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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