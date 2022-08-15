獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

解隔離沒幾天又快篩陽或症狀再起？你不孤單，國內臨床醫師觀察，不少人都像美國總統拜登及首席防疫顧問佛奇一樣經歷過「新冠反彈」。藥廠近期重新分析Paxlovid臨床試驗資料，無論是否服藥，28天內發生反彈的比率約為1到2％，但服藥組症狀仍較輕。指揮中心發言人莊人祥表示，解隔後還要自主健康管理7天，輕症復發不需再服抗病毒藥物，建議在家休息、避免接觸家人，直到症狀緩解。

台大醫院急診醫學部臨床教授、哈佛大學流行病學博士李建璋表示，輝瑞藥廠根據Paxlovid原始臨床試驗的資料，重新分析兩組人確診後28天內定期測量病毒量的結果，發現兩組都會發生病毒反彈，服藥組發生率是2.32%，病毒量低，症狀輕微；未服藥組發生率是1.73%，病毒量較高、症狀較嚴重。

李建璋表示，上述結果顯示病毒廓清曲線並非平順下降，而是有一兩波起伏，可能是病毒找到破口去潛沈和反擊，過程需與免疫系統交戰數回合。根據試驗結果換算，每170人吃抗病毒藥物，只會多增加1人發生反彈，考量藥物可減少8成重症住院和死亡，反彈時症狀也較輕，民眾不應為了怕反彈而不吃藥。

莊人祥表示，除非有症狀，確診病人隔離7天後不需快篩即可解隔，後續7天是「自主健康管理」，外出需全程戴口罩。若症狀復發，按現行規定不需再次通報，輕症也不用再給抗病毒藥物治療，建議在家休息，並避免與家人接觸，直到症狀緩解。症狀緩解後如需外出，則應遵守「自主健康管理」相關規定，避免與重症高風險族群接觸。

其實不只是輝瑞的Paxlovid，默沙東的Molnupiravir也有反彈現象。今年6月美國發表電子病歷回顧分析(未經同儕審查之預印本)，1萬1270名服用Paxlovid的病人及2374名服用Molnupiravir的病人當中，30天內症狀反彈比例分別約5%和8％，但僅約1%需住院。

基層醫療協會理事長林應然表示，不論是未服藥隔離7天後，或完成5天抗病毒口服藥療程後，再次快篩陽性或症狀再起的病人不少。抗病毒藥可短期壓抑病毒複製、預防重症，但停藥後殘存病毒可能小幅反彈，再次導致輕症。這時會給予症狀治療藥物，並建議病人繼續隔離，以免傳染他人。

在未來，抗病毒藥物的療程次數和天數，仍有調整空間。李建璋表示，目前有些個案報告是醫師以「仿單外使用」的方式，延長病人服藥天數，確實可解決反彈問題，但人數很少。哪些人需延長治療天數或再次治療？最佳區間是幾天？這些問題都需要監測治療後的病毒量，才能解答，有待相關臨床試驗揭曉。

國內有關新冠反彈現象的討論極少，亦無相關統計數據。感染科權威、台大小兒感染科主治醫師黃立民表示，台灣人性格認命，藥吃完、解隔離，若還不舒服，通常就默默算了。對政府來說，則是「只要病人不抱怨，就算了」，再加上預算有限，就不想去建立完整的資料。

「都由公務預算付錢，所以都要照中央的指引走。」黃立民說，但如此一來，醫師很難根據專業判斷去兼顧病人個別的差異和需求。特別預算總有用完的一天，疫情既已趨緩，他建議將新冠相關醫療回歸健保，促使醫療體系和整體社會都回到正常模式。

莊人祥表示，公務預算僅支付隔離治療期間新冠相關醫療照護費用，依據目前確診者隔離治療7天的政策，居家照護者確診7天後應已解除隔離，相關醫療費用應由健保給付。開業兒科醫師詹前俊表示，7天解除隔離後若症狀反彈，通常醫師會根據症狀選擇相關診斷碼，例如上呼吸道感染、腹瀉等，以此申報健保，以支付相關醫療處置和藥物的費用。

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