人間永續從我做起 吃低碳餐救地球

一個人的減碳力量也很可觀，最直接的辦法就是加入蔬食行列；佛光山《人間福報》永續長趙先之提出「人間永續蔬食減碳倡議」之精采觀點，從蔬食角度詮釋減碳關係，探索兩者連結，達到正向循環擴散效果。

亞太永續行動博覽會進入第二天，永續城市、轉型、福祉、創新四大高峰會陸續展開，趙先之在「永續福祉高峰會」專題演講中提到，《人間福報》預計三到五年擘畫，符合國際蔬食減碳規範的平台。

趙先之指出，透過生產環境碳排分析、區塊鏈碳排數據檢核等程序，讓蔬食業者都可以透過平台，尋求「減碳認證」，一同為地球「節能」努力，期能在2030年，達到淨零排放目標。

●減緩氣候變遷 永續行動刻不容緩

人間福報永續長趙先之提出「人間永續蔬食減碳倡議」的觀點，從蔬食角度詮釋減碳關係。 圖／人間社記者黃華安

趙先之以北極熊瀕臨絕種議題，為人間永續蔬食減碳倡議主題揭開序幕。他表示，北極熊是現今體型最大的陸上肉食性動物，卻因全球暖化，瀕臨絕種危機，這也象徵北極圈生態破壞嚴重，「不到30年，融化面積超過40個台灣」，加上溫室氣體效應，在在顯示「減緩氣候變遷的永續行動，刻不容緩」。

趙先之說，因應氣候變遷及其影響，聯合國啟動「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），提出17項全球政府與企業共同邁向永續發展的核心目標，包括「2030碳排減半」、「2050淨零碳排」之減碳與發展新能源目標，這些都已成為各國努力共識。

●個人減碳 可從一頓蔬食開始

素食者與葷食者碳排差距「最少達15倍」，可見一個人的減碳力量也很可觀，最直接的辦法就是加入蔬食行列。 圖／Pexels

趙先之引用關鍵數據指出，全球80％的毀林，與農牧業生產有關，人為溫室氣體排放，飼養牲畜占14.5％，素食者與葷食者碳排差距「最少達15倍」，強調個人減碳，可從一頓低碳餐開始。

而「低碳餐」須符合三項特徵，包括蔬食、在地與當季，若因運送距離過遠或違反四季種植法則（如用溫室栽種），都將增加碳排放。

「多蔬食、少肉食、減少食物浪費，就能為地球永續發展盡一份心力。」他強調，每人每日都應從「我」做起，透過飲食、輕鬆減碳，即便是一個人的環保生活實踐，也能對地球與社會環境，發揮正面影響。

●《人間福報》系列行動 邁向蔬食減碳認證目標

趙先之說，《人間福報》近年推出一系列「蔬食減碳」行動，如2020設立蔬食地圖網站，網羅全台5304家餐廳，2021推動「e起復蔬 全民相挺」、蔬食網購平台（福報購）；今年5月，更主辦全台最大、最專業的蔬食展「國際蔬食文化節 ─ 蔬福生活」，將全台優質蔬食品牌，集結於展場。

未來，也將推出「國際蔬食減碳規範平台」，針對原物料、物流面、生產面，從設計、認證、查核到記錄，一步步與國際接軌，朝蔬食減碳認證目標邁進。

佛光山專區「永續之樹」舞台，下午安排4場主題演講活動，吸引許多關心環保與愛好蔬食者駐足聆聽。 圖／人間社記者黃華安

此外，佛光山專區「永續之樹」舞台，8月13日下午也安排4場主題演講活動，包括綠色公益基金會執行長戴慶華主講「T-Earth 的三零世界」、種子音樂創辦人田定豐談「素的起點 有光的所在」、NLP健康管理師曾順義談「永續行動從飲食開始」，與佛光山永和學舍當家妙具法師主講「精彩蔬食」，吸引許多關心環保與愛好蔬食者駐足聆聽。