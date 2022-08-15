快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

國際佛光會中華總會 盼2030年前達到淨零碳排

聯合新聞網／ 人間福報訊

「國際佛光會中華總會目標是在2030年前，達到淨零碳排標準。」佛光山住持暨國際佛光會世界總會總會長心保和尚，8月13日於「2022亞太永續行動博覽會」暢談「佛光山綠色永續之路」，宣告國際佛光會中華總會將透過BLIA T-Earth森林復育計畫產生的碳吸存量，提早20年達到聯合國訂定之淨零目標，成為首個淨零宗教團體；佛光山也率先提供一百公頃林地響應計畫，期待拋磚引玉，建立森林復育典範。

佛光山住持心保和尚（中）攜手國際佛光會中華總會理事胡偉杰（左）、綠色公益基金會執行長戴慶華，暢談佛光山積極邁向「綠色永續之路」。 圖／人間社記者黃華安
佛光山住持心保和尚（中）攜手國際佛光會中華總會理事胡偉杰（左）、綠色公益基金會執行長戴慶華，暢談佛光山積極邁向「綠色永續之路」。 圖／人間社記者黃華安

今天在大會主舞台舉行「永續行動時間」，心保和尚特別攜手國際佛光會中華總會理事胡偉杰、綠色公益基金會執行長戴慶華，一同分享佛光山如何秉持星雲大師環保與心保理念，積極邁向「綠色永續之路」，吸引滿場觀眾聆聽與熱情回應。

大眾用心聆聽。 圖／記者張睿杰
大眾用心聆聽。 圖／記者張睿杰

●地球只有一個 蔬食是第一環保

心保和尚表示，佛光山全球五大洲道場和佛光人一直身體力行淨灘、淨山、掃街等工作，佛光會更推動很多綠化指標性活動，如蔬食A計畫、e起復蔬、蔬食地圖、VEGRUN全球復蔬公益路跑、T-Earth森林復育等，都是非常實際性的行動，「地球只有一個，是我們的家，綠化與淨零碳排是一定要做的，若不做，以後保證吃虧，愈早做愈可以得到效果。」

心保和尚並強調，一般提到環保多著重在減少油電使用和回收再利用，「其實蔬食是第一環保，若每個人發心每天吃一餐蔬食，是對環保最直接的回饋。」

佛光山住持心保和尚、台北道場住持滿謙法師（左2）、人間福報社長妙熙法師（左）和綠色公益基金會執行長戴慶華一同參觀佛光山主題館。 圖／人間社記者黃華安
佛光山住持心保和尚、台北道場住持滿謙法師（左2）、人間福報社長妙熙法師（左）和綠色公益基金會執行長戴慶華一同參觀佛光山主題館。 圖／人間社記者黃華安

心保和尚更在會中發願，「國際佛光會中華總會在2030年前，達到淨零碳排的標準」，透過T-Earth種樹所產生的碳吸存量，可以超過弘法及會務發展過程中所產生的溫室氣體排放量，達到零碳排的目標，讓人間佛教在弘傳的過程中，不給地球造成負擔，更進一步復育地球生態。

●國際佛光會 掌握氣候危機的阿基里斯腱

胡偉杰也分享，他在推動、消化氣候變遷相關議題時，「每天都消化不良，憂心忡忡」，即使聯合國已提出氣候變遷的原因解方，但人類每年還是繼續排放510億噸的二氧化碳，讓地球愈來愈熱，「所幸佛光會的積極行動，讓我又重燃信心」。

「國際佛光會已經掌握氣候危機的阿基里斯腱。」胡偉杰表示，零碳排要做到三件事：揭露、減碳和負碳，而「負碳」唯一可行的方式是自然解決方案，即「禁止砍伐、森林復育」。

「國際佛光會正在推動的就是自然解決方案。」胡偉杰說，例如蔬食A計畫是鼓勵吃素，串連禁止砍伐；T-Earth種樹植林是選擇多樣性的樹種，創造健康的生態環境，解決森林復育，都是最有效的行動。

佛光會的T-Earth森林復育計畫，發願要在2050年之前在全球種下十億棵樹，讓森林永續。 圖／人間福報提供
佛光會的T-Earth森林復育計畫，發願要在2050年之前在全球種下十億棵樹，讓森林永續。 圖／人間福報提供

●T-Earth森林復育 2050年前種下10億棵樹

戴慶華則指出，佛光會的T-Earth森林復育計畫，發願要在2050年之前在全球種下十億棵樹，讓森林永續，因此發起綠色公益基金會，佛光山也率先提供一百公頃林地響應，希望可以拋磚引玉，同時建立綠色公益存摺，創建森林復育典範。

低碳飲食構面，佛光會除了蔬食A計畫，也推動VEGRUN——你跑步我捐餐活動；並在台灣舉辦蔬食評鑑指南，「我們最終希望將蔬食議題搬上永續桌，讓更多企業一起用蔬食來做更多永續和努力。」

●趙先之接力演說 推動「蔬食減碳規範平台」

「永續行動時間」結束後，佛光山《人間福報》永續長趙先之接力在「永續福祉高峰會」中，分享「人間永續蔬食減碳倡議」主題，當中也宣告《人間福報》預計三到五年擘畫，將推出「國際蔬食減碳規範平台」，讓蔬食業者能更方便透過平台，尋求減碳認證，為地球環保盡一份力。

今年佛光山共有《人間福報》、國際佛光會中華總會、財團法人綠色公益基金會、社團法人中華福報生活推廣協會，與財團法人佛光淨土文教基金會參與，一連三天活動精采不斷， 尤其展場綠意盎然、木質清新的文青風格，與大會永續行動主題相呼應，大獲好評，更成為會場打卡熱點。

佛光山參展區舞台背板，有著星雲大師提倡的環保與心保理念字樣。 圖／記者張穎容
佛光山參展區舞台背板，有著星雲大師提倡的環保與心保理念字樣。 圖／記者張穎容

今天下午還有「T-Earth的三零世界」、「素的起點，有光的所在」、「永續行動從飲食開始」、「精彩蔬食」等四場專場短講輪番上陣，明天更邀請到佛光山文化院院長依空法師分享「叢林與環保」，他將跨越歷史長河，從宏觀佛教叢林觀點切入環保議題，為大眾打開新視野。

相關新聞

今日精摘／邊境檢疫再鬆綁 9月起4天自主防疫改「1人1室」

•中央流行疫情指揮中心15日宣布，經綜合評估入境檢疫措施實施情形、國內疫情、防疫與醫療量能後，自9月1日起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，但後4天自主防疫改為「1人1室」。王必勝表示，入境居家檢疫3+4原本要一人一戶或在旅館，但9月1日起，後四天可以返家一人一室，希望仍以單獨房間、有衛浴設備為原則，不可以住一般旅館，只能住防疫旅館；後四天的自主防疫，9月1日起地點異動也不需要再向地方政府申請，但其他唾液篩檢、快篩、車隊規則和罰則都一樣。

地王失色／林智堅政績「新竹大車站」站前變美了 商圈卻沒落了

各縣市火車站前商圈向來身價不凡，多年來也總是穩居地王，曾幾何時，各地地王商圈受消費型態改變等因素影響，商圈典範轉移，黯然失色，包含被新竹市前市長林智堅視為重要政績的新竹車站，改造後的站前風景光鮮亮麗，商圈裡卻有不少「售、租」字條貼出，和假日常造成交通壅塞的巨城購物中心周邊商圈相比，形成強烈反差。

評估重金屬健康影響 和平電廠增澳煤案改環差再審

為確保供電穩定，和平電廠擬增加引進澳煤量，提變更內容至環保署審查。然而環委認為改澳煤後重金屬含量增加，對人體可能有顯著影...

照片看歷史／1957年建中深水井開鑿 紓解南海路水荒

1957年8月15日，台北市自來水廠為解決本市南海路和泉州街，和西路，漳州街居民用水問題，在建國中學後牆旁邊所掘的一座深水井已完成，深度為222台尺，上午台北市自來水廠廠長楊金章及該廠總工程師李宗標到現場進行抽水情況及試驗水質結果，認為水質優良，并無鐵質及礦質與其他雜質之成分。...

血腸、喜烙、三杯田鼠…豐年祭老饕限定 這湯挑戰勇氣

每年暑假，是原住民豐年祭歲時祭儀重要時節，從7月中旬持續到9月初，各族群在這時期會準備豐盛的料理美食，不乏原汁原味傳統風味餐，有些令人垂涎三尺，有些入口是挑戰勇氣，若沒吃過這些風味餐，代表沒真正認識原民飲食文化。

【專家之眼】NCC搶管網路平台 不符國際趨勢

NCC於6月底公布《數位中介服務法》草案以來，各界質疑聲浪不斷。儘管NCC已在8月11日召開第一場公開說明會，但與會人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。