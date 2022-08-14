機場公司志工助農民採西瓜捐贈社福團體 做在地的「好厝邊」

機場公司總經理但昭璧感謝溪海休閒農業園區所規劃的休閒環境，讓公司同仁在緊張工作之餘，可享受輕鬆休閒活動，體驗不同的生活樂趣。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場公司實踐企業社會責任，積極投入社會參與在地關懷，周末假日號召70位同仁及眷屬化身為志工，到溪海休閒農業園區與農民一同採收西瓜，親身體驗農務，並認購西瓜捐贈給大園區4家社福團體，以企業力量關懷機場周邊社區建立良性互動，做在地的好厝邊。

機場公司總經理但昭璧表示，為實踐桃園國際機場永續經營承諾，機場公司以「對內照顧員工，對外與社會共好」的幸福企業為目標外，也重視社會參與；尤其大園區更是與桃園機場的發展脣齒相依有緊密關係，機場發展為社區帶來繁榮，但同時也帶來噪音與空氣的干擾，感謝在地居民長期以來的支持與體諒，機場公司也願意善盡社會責任，期望透過本次活動引領同仁們了解週邊社區，關懷鄰里，協助地方發展。但昭璧進一步感謝溪海休閒農業園區所規劃的休閒環境，讓公司同仁在緊張工作之餘，可享受輕鬆休閒活動，體驗不同的生活樂趣。機場公司未來也會持續以積極多元作為，積極回饋社會，讓桃園國際機場與在地居民一起共榮發展，成為大家好厝邊。

機場公司實踐企業社會責任，號召同仁化身為志工，舉辦「桃機挺農民 關懷送愛心」活動，與社區社區建立良性互動。 圖／桃園國際機場公司提供

機場公司積極回饋社會，認購西瓜捐贈社福團體，與鄰里社區共享甜美果實。(左起機場公司維護處處長易顯榮、公共事務暨行銷處處長林琪嶽、總經理但昭璧、大園區區長徐藍科、溪海里里長劉健勳、溪海休閒農業協會理事長王應和) 圖／桃園國際機場公司提供

桃園市大園區區長徐藍科表示，感謝桃園機場公司於夏收農忙時節一同參與採收活動，並協助推廣大園西瓜，藉由實地體驗增加交流與互動，希望未來疫情緩和後，能加深雙向溝通合作，期望桃園機場能成為社區居民最的佳夥伴，透過結合在地農業與航空產業，將大園特產三瓜一麥（香瓜、西瓜、地瓜、蕎麥）推廣至全世界，大家一起共存共榮。

機場公司指出，本次「桃機挺農民，關懷送愛心」於大園溪海休閒農業園區舉辦，包括西瓜採收活動，蜂巢蠟燭及多肉小盆栽製作等DIY手作，共有70名員工及眷屬一同參加，許多志工亦帶著孩子體驗農務，由溪海休閒農業協會理事長王應和說明大園農業發展現況及西瓜生長知識，並示範採收小撇步。本次活動所採收的西瓜也將捐贈予懷德風箏緣地育幼院、睦祥育幼院、伊甸社會福利基金會、華山基金會等社福機構，與鄰里社區共享甜美果實。

機場公司總經理但昭璧下田採收西瓜，體驗農事活動。 圖／桃園國際機場公司提供

機場公司同仁與眷屬一同體驗採西瓜農務活動。 圖／桃園國際機場公司提供