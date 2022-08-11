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獲邀出席演唱會將開金嗓 羅一鈞：能與偶像合唱很興奮

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠許政榆／台北即時報導
羅一鈞說，本次演唱會屬公益性質，募集公益所得也都會用在愛滋平權上，這也是他個人的志向、志業之一，希望達到拋磚引玉的效果，一同邀請民眾來關心愛滋平權議題。圖／指揮中心提供
羅一鈞說，本次演唱會屬公益性質，募集公益所得也都會用在愛滋平權上，這也是他個人的志向、志業之一，希望達到拋磚引玉的效果，一同邀請民眾來關心愛滋平權議題。圖／指揮中心提供

第四屆「愛之日常音樂節」10月15日將在台北流行音樂中心舉辦，除了多名藝人將登台演出，疾管署副署長羅一鈞今年也獲邀登台。羅一鈞今日疫情記者會上也被問及相關問題，他表示，愛滋防治本就是疾管署業務，也是他個人的志業，希望倡導愛滋平權，但若能與偶像萬芳合唱也很期待、興奮。

「愛之日常音樂節」主辦單位表示，羅一鈞接獲邀約後便「一口答應」，相當力挺，他也表示希望能與偶像萬芳同台合唱。外界好奇屆時羅一鈞將獻唱哪首歌曲？對此，羅一鈞說，唱什麼歌曲應不是演唱會重點，會跟主辦單位討論，若跟偶像萬芳老師同台，也覺得很興奮。

羅一鈞也說明自己一口答應的原因，一方面是呼籲民眾重視愛滋平權，讓感染者正常生活，一方面愛滋病防治本身即為疾管署業務之一，因此，先前2月底主辦單位前來邀請時，就答應了。

羅一鈞說，本次演唱會屬公益性質，募集公益所得也都會用在愛滋平權上，這也是他個人的志向、志業之一，希望達到拋磚引玉的效果，一同邀請民眾來關心愛滋平權議題。

羅一鈞 愛滋病 演唱會

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