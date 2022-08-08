遠東建築獎首辦古蹟參訪 成熟的社會才懂得欣賞老東西

遠東建築獎邁入第24年，持續提倡建築的突破與創新，8月首度舉辦「古蹟參訪月」，希望透過專家導覽讓民眾懂得欣賞身邊老建築蘊藏的歷史與美學。八場活動開放報名後，近600個名額三日內額滿。首場「歷史建築講堂」與大龍峒保安宮及台北市孔廟的走讀6日登場，遠東集團董事長徐旭東全程參加，並預告明年將移師新北市板橋林家花園舉辦。

「遠東建築獎—古蹟參訪月」由遠東集團—徐元智先生基金會與遠東百貨公司主辦、大龍峒保安宮、台北市孔廟與中華民國文化資產維護學會協辦。邀來中華民國文化資產維護學會理事長李乾朗先生擔任總顧問，淡江大學榮譽教授周宗賢、實踐大學建築系教授李清志任歷史建築講堂講師，古蹟導覽專家林嘉澍先生則擔任導覽走讀講師。

徐旭東與遠東百貨總經理徐雪芳6日聯袂出席首場「歷史建築講堂」。徐旭東告訴台下民眾，能來參加這場活動「你們非常幸運」，可以在專家的導覽下欣賞兩大古蹟的內部細節。他表示，遠東建築獎的目標是提倡台灣建築，希望也能產生更好的觀光效益；這兩三年大家悶壞了，相信「觀光過一段時候會非常旺」。

李乾朗指出，遠東建築獎過去聚焦鼓勵現代建築，如今認為也該對老匠師、老建築也予肯定，因此邀他籌畫古蹟參訪活動。他選定大龍峒保安宮與孔廟，因為這兩大古蹟「含金量高」，在建築中可以看到豐富的文化內涵。

有「城市偵探」之稱的李清志，1980年代就在台北城中區走讀、用相機記錄歷史建築。他回憶，那個時代有業主為了土地開發、半夜找來怪手將衡陽路的老屋剷平，戲稱自己「都在幫建築拍遺照」。

「成熟的社會才懂得欣賞老東西。」李清志指出，台灣人從小缺乏古蹟教育，近年崛起的城市走讀活動吸引許多人參加，代表民眾對歷史與建築產生興趣。遠東舉辦的此一古蹟導覽活動，「象徵台灣已『熟成』、懂得欣賞古蹟與美感。」

「遠東建築獎—古蹟參訪月」找來「台灣古蹟仙」林衡道的外孫林嘉澍擔任走讀講師，6日他負責講解大龍峒保安宮及台北市孔廟，兼具深度和趣味的講解讓觀眾聽得津津有味，就連遠東集團董事長徐旭東也在大太陽下聽完近三小時的古蹟走讀，捨不得離開。擔任歐洲導遊多年的林嘉澍表示，為大龍峒保安宮彩繪壁畫的畫師潘麗水，其藝術成就「不輸達文西、米開朗基羅」。

1937年保安宮進行彩繪的全面整修，聘請了當年60歲的台南彩繪名師潘麗水為大殿走馬廊壁面進行彩繪。潘麗水天才早露，18歲便以「畫具」一作，與父親潘春源雙雙入選第五屆台展，是當時台灣最重要的美術競賽。

林嘉澍表示，二戰期間寺廟彩繪需求變少，堅持繪畫夢想的潘麗水為謀生轉兼新興的電影、廣告看板繪製工作，因此鍛鍊出細緻畫風和具電影風格般的「說故事」魅力。以保安宮彩繪「鍾馗迎妹回娘家」為例，潘麗水筆下的「抓鬼大師」鍾馗外貌兇惡，卻被外甥拉扯鬍鬚玩耍，相當逗趣。此作不僅人物造型生動，還有濃濃的故事張力。

總顧問李乾朗也為走讀活動親手繪製導覽手冊，內容包括保安宮與孔廟的手繪彩圖，龍柱、斗拱等細節的精細描繪，連日據時代匠師的工費都一一列出。一位拿到手冊的民眾驚喜表示，光是這本導覽手冊便值得珍藏一輩子。實踐大學建築系教授李清志透露，他大學時上過李乾朗的建築課，李乾朗總是隨手在黑板上繪建築圖，方便台下學生理解和記憶。他建議民眾走讀時也可以嘗試手繪建築圖，「畫一下，一輩子都不會忘記。」