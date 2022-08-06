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第2次CRPD報告審查提118點意見 林萬億：努力落實

中央社／ 台北6日電

行政院政務委員林萬億今天表示，感謝5名國際審查委員在COVID-19疫情仍嚴峻下，實地或視訊參與CRPD第2次國家報告國際審查，將努力落實118點結論性意見，讓台灣身障者保障與國際接軌。

衛生福利部社會及家庭署在8月1日起至3日期間，舉辦「身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會議」，邀請日本、澳洲、英國及加拿大等5名長期推動身心障礙者權利事務的國際人權專家參與審查。

衛生福利部社會及家庭署今天舉行結論性意見發布記者會並發布新聞稿指出，經過與台灣政府代表及非政府組織代表進行對話之後，國際審查委員會（IRC）就台灣身心障礙者人權重要議題提出118點結論性意見，由行政院政務委員林萬億代表接下。

社家署表示，審查委員會肯定即便受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台灣政府和人民仍持續積極參與審查會議與進行建設性對話的努力。

審查委員會指出4大重要進展，包括設立國家人權委員會、公布「國家人權行動計畫」、根據前次審查的結論性意見制定詳盡的行動計畫，以及頒布「兒少替代性照顧政策」，防止兒少出現不必要的家外安置，並能夠盡可能留在自己的家中成長。

社家署表示，這次結論性意見中特別表達對建立人權觀點、落實平等與不歧視、身心障礙者有效且充分參與機制、獨立生活於社區、精神衛生法、身心障礙總體策略的規畫，以及政府間協調合作機制等重要議題的關切。

國際審查委員會經由審酌政府機關提出的國家報告、國家人權會提出的獨立評估意見、民間團體平行報告、問題清單的回應等資料，透過與各方建設性對話，針對涉及身心障礙者權利公約落實於台灣推動情形提出觀察，並對於政策、法令及執行等不同面向提出建議。

新聞稿中，林萬億表示，感謝5名國際審查委員，在COVID-19疫情仍嚴峻的情況下，實地或透過視訊參與審查，台灣雖非聯合國會員國，政府仍致力將CRPD的精神落實於各項施政中，各部會將共同努力，落實這次的結論性意見，使台灣身心障礙人員保障與國際接軌。

人權 疫情 COVID-19

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