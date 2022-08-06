新竹／仲夏藝文季第3場逾 5千人欣賞：《三國奇遇》

新竹市2022仲夏藝文季第3場今天晚上在天公壇公園開演，吸引超過5千人同樂看表演。 圖／市府 提供

新竹市2022仲夏藝文季晚上在天公壇公園開演，吸引超過5千人同樂看表演。現場由紙風車劇團帶來經典歷史劇《三國奇遇》，副市長李世珍也到場參與，希望民眾透過貼近生活化演出形式，帶領市民了解氣候變遷，傳達環境永續經營重要性。

環保局說明，《三國奇遇》改編三國歷史故事，描述生長在二十一世紀的小男孩「小毛」與他唯一的朋友玩偶小羊「每每」，校外教學時穿越至古代三國時期，並與劉備、關羽和張飛結義，一同對抗黃巾賊。過程中，小毛認識了自己的缺點及朋友的重要性，他決定改變過往壞習慣，學習如何與人及環境共同相處。

環保局代理局長洪明仕指出，紙風車劇團透過時空穿梭和大型戰爭場面，結合各種不同的場景變化，以舞台美術風格、燈光來增加戶外劇場演出魅力，同時將環境保護的概念融入有趣的表演，讓大人小孩藉此提升環保素養。

他說，藉由觀賞戲劇體會氣候異常造成環境的變異，進而展現每個人的一份小小力量，共同打造全民綠生活的舒適環境，一起實踐聯合國永續發展目標「SDG13氣候行動」。

副市長李世珍也到場與5千名觀眾同樂，她說，紙風車以生動活潑演出，達到寓教於樂目的，讓市民與孩子從中獲得回饋與反思，以實際環保行動愛地球。

李世珍表示，隨著疫情逐漸趨緩，今年仲夏藝文季，市府共推出7場次經典鉅作，7個周末分別邀請不同團體至竹市進行藝文演出，下周將由唐美雲歌仔戲團於香山天后宮帶來《天鵝宴》經典大戲，邀請市民一起享受充滿藝術魅力的夜晚。詳情可上文化局官網查詢。

仲夏藝文季場次表：

8月6日（六）19：00唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》｜香山天后宮

8月13日（六）19：00優人神鼓《鼓聲圓滿》｜青草湖

8月27日（六）19：00團灣特技團《我的時代 你的世代》｜普天宮

9月3日（六）19：00雲門舞集《十三聲》｜市府前廣場

新竹市2022仲夏藝文季第3場今天晚上在天公壇公園開演，吸引超過5千人同樂看表演。 圖／市府 提供