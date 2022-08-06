搭熱氣球後品茶…台東紅烏龍新茶季開跑

台東縣副縣長王志輝（中）等人，在鹿野高台厚生茶坊，舉辦紅烏龍老店新生及新茶季活動，推廣紅烏龍茶。 記者卜敏正／攝影

台東縣政府為打造「台東紅烏龍」茶品牌， 輔導6家鹿野茶園作為示範亮點，副縣長王志輝說，近年紅烏龍網路關鍵字搜尋度、能見度提高。業者也說，遊客參加熱氣球活動後，常會走進茶行，對紅烏龍甘醇滋味相當著迷。

縣府昨在鹿野高台厚生茶坊，舉辦台東紅烏龍老店新生及新茶季活動，介紹6家老品牌特色茶店營造成果，並宣布為期30天台東「紅烏龍新茶季」起跑，店家提供紅烏龍試飲，遊客可品嘗、購買紅烏龍及特色茶點。

王志輝說，縣府辦熱氣球嘉年華結合行銷鹿野紅烏龍，除改善店家環境空間，也透過網路及各種實體行銷活動，讓更多人認識台東紅烏龍。

鹿野地區農會總幹事陳正笙表示，10多年前流行喝高山茶，鹿野茶農種植面積一度剩90公頃，近年紅烏龍品質愈來愈好，消費者接受度高，種植面積已超過120公頃，非比賽紅烏龍每台斤均價達1000元，返鄉年輕人約7成從事茶產業。

「熱氣球活動讓更多人親近紅烏龍！」新元昌茶產業文化館負責人溫吉坊說，紅烏龍愈來愈受歡迎，熱氣球活動期間，許多遊客清晨賞球後直接到茶坊品茶，讓遊程更豐富。