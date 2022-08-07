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2022新北市河海音樂季-淡水漁人舞台 30組音樂人 陪你迎接夏天

文／ 新北市觀光旅遊局 提供

圖／新北市觀光旅遊局 提供
圖／新北市觀光旅遊局 提供

新北市指標性音樂活動之一的淡水漁人舞台在8月6日隆重登場，首日便吸引眾多樂迷前來朝聖，人們在夏夜晚風吹撫下聽著樂團熱力四射的嗓音，享受愜意的仲夏週末！

首日表演便開啟最嗨搖滾日！有新生代的搖滾創作代表喬治齊、五五身以及康士坦的變化球。「沒有用的年輕人」是喬治齊在專輯製作過程中常見的詞彙，以帶有諷刺的口吻描述年輕人不甘屈服社會的心情；五五身則是推翻吉他、木鼓等清新曲風的意象，創作偏向輕搖滾民謠；而康士坦的變化球，則靠著「多一點變化」走出搖滾樂的另一條路，時而龐克時而後搖的他們，的確為近年的搖滾樂團中投下一記變化球。

圖／新北市觀光旅遊局 提供（資料照片）
圖／新北市觀光旅遊局 提供（資料照片）

除了新生代樂團，首日經典大團八十八顆芭樂籽，堅持音樂創作20年，有著無法撼動的搖滾魂，這次登場又是以要拿下舞台的熱血姿態收服樂迷，對於再次踏上漁人舞台的心情，八十八顆芭樂籽幽默的說：「酗酒，不嗑藥。音樂最棒！」還有頗具話題性的老破麻，以獨特的搖滾嘶吼搭配令人玩味的歌詞，這次的表演心情則是：「嘲諷的最高境界就是自嘲。」還沒認識他們的樂迷，絕對值得前來一飽耳福！

圖／新北市觀光旅遊局 提供（資料照片）
圖／新北市觀光旅遊局 提供（資料照片）

第二日的漁人舞台則是轉向飽富情感的抒情日，有聲線獨特的阿橘，耐人尋味的曲風，搭配淡水的日落可說是絕佳組合，而同樣有著特色嗓音女主唱的打倒三明治，浪漫而硬派的迷人旋律，唱出希望打倒生活的心情。另一組雙人組合南西肯恩，以情感細膩的詞曲創作，是難得一見的「溫暖療癒系」的雙主唱組合，將為現場的氣氛添增溫馨與療癒！

淡水漁人舞台接下來的兩個週末(8/13-8/21)同樣大咖雲集，更多活動資訊請上新北旅客、淡水漁人舞台臉書專頁或新北市觀光旅遊網查詢。

➢淡水漁人舞台臉書專頁：https://www.facebook.com/fisherman.stage/
➢新北旅客臉書專頁：http://www.facebook.com/ntctour
➢新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/zh-tw/calendar/detail/1622

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