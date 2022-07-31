DNR比例高影響Omicron致死率？專家反提「三項」主因

本土Omicron疫情爆發至今，累計死亡人數超過8,000人，去年指揮中心分析死亡原因，簽署DNR有17.8%，今年則來到36.4%。國內多名專家、醫師認為，DNR占比偏高，Omicron是致死率高的原因之一。不過也有專家認為，DNR與Omicron的關聯性不高，「年齡」、「共病」、「疫苗覆蓋率」才可能是致死率的影響因子。

新光醫院副院長洪子仁表示，由於全球自Omicron疫情升溫開始，就有許多「黑數」存在，Omicron致死個案並未全數都有通報，各國公衛統計的Omicron致死率也恐與現實有所差距。

洪子仁以全人口、全死因統計表示，截至7月22日各國的死亡狀況，台灣Omicron致死率萬分之17.5，高過紐西蘭、南韓的萬分之12、10.4，低於英國的萬分之33.3；但從全人口致死率來看，台灣僅萬分之3.3，低於紐西蘭、南韓的萬分之3.7，也低於英國的萬分之5.1。

洪子仁分析，台灣人簽署DNR的狀況並不比歐美高，但全人口致死率沒有因此而低於台灣；更何況，紐西蘭、南韓在75歲以上長者的疫苗完整覆蓋率超過9成，台灣至今僅76.6%，疫苗覆蓋率恐怕才是台灣Omicron致死率的影響因子。

「DNR是為了讓病患得到善終。」洪子仁強調，DNR的簽署需要兩位專科醫師的診斷，確定病患接下來繼續醫治、搶救，也無法挽回死亡的結果，因此不實施心肺復甦術等積極急救措施，讓病人妥善的離世，Omicron可能只是間接因素，主因與病患本身的共病、年齡恐怕較有關聯。