2022新北兒藝節開箱 欣賞舞鈴劇場《生命之光》 體驗泡泡探勘隊

今年兒藝節開幕邀請舞鈴劇場帶來《生命之光》精彩演出。 圖／新北市政府文化局 提供

2022新北市兒童藝術節在7/29登場，7/27起藝術裝置全區完成試運，邀請民眾搶先體驗，其中引人注目的泡泡燈光互動裝置〈泡泡探勘隊〉及斯巴達小勇士體驗營，讓來體驗的民眾直呼如置身五彩繽紛世界，舞鈴劇場彩排預演，也讓現場民眾期待連連。

2022新北市兒童藝術節泡泡車現身新北市民廣場，現場小朋友玩得不亦樂乎。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市政府文化局表示，今年兒藝節開幕演出即將於7/29晚間7時登場，邀請舞鈴劇場帶來《生命之光》精彩演出。舞鈴劇場媲美百老匯的音樂劇創作與獨步全球的聲光扯鈴演出，巡迴世界30國大獲好評。此次帶來經典作品《生命之光》，融合音樂、舞蹈、馬戲和多媒體科技藝術，內容描述大地之母創造了「阿米巴」，代表了生命中最原始純真的初心，透過它的眼睛，讓觀眾看見美麗新世界。

〈泡泡探勘隊〉由超臺藝術家李文政打造，他善用燈管、招牌等元素，營造獨特且亮眼的濃厚臺式風格作品。李文政表示，這次的作品以飛行器的意象融入泡泡、砂礫坑、推車等互動設計，加上燈光變換，營造極富童趣的繽紛沉浸式氛圍，是針對兒藝節活動特性的重要嘗試。

〈泡泡探勘隊〉由超臺藝術家李文政打造。 圖／新北市政府文化局 提供

此外，今年兒藝節藝術裝置還包括何理互動〈觀月計畫〉，以及同樣具聲光效果的〈太空飛梭〉、〈宇宙隧道〉等，將市民廣場打造成一座星際遊樂園。開幕當天文化局還準備了留言送好禮活動，只要在活動現場跟任一藝術裝置拍照，並於文化局臉書粉絲團指定貼文下上傳留言，就有機會獲得獨家限量文創品。

「2022新北市兒童藝術節」詳細活動訊息可上活動官網(http://www.newtaipei-summer.tw/)或新北市文化局臉書粉絲團(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。

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