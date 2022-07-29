醫療廢棄物的永續先行者 「零的循環」從上游開始

三十年後，人們跳進海裡潛水，身旁圍繞的不僅是魚而是更多如寶特瓶、塑膠袋等垃圾，這就是「2050年海裡的垃圾將比魚還要多」的畫面。當談及海洋廢棄物的警世金句不再只是想像，而是正在發生的危機，你會怎麼做？

根據2020年台灣ICC淨灘數據，當年總共清理一萬八千多公斤的垃圾，海洋廢棄物前三名──塑膠瓶蓋、寶特瓶、吸管，許多「陸地上垃圾的終點竟然是海洋」。台灣諾和諾德藥廠今年就以「無痕海洋」為主題，與致力海洋環境保護的海湧工作室，攜手前進海邊展開行動。

台灣諾和諾德重視企業社會責任，2022年以無痕海洋為主題，實踐「源頭減塑」與「末端撿塑」。 攝影／吳欣穎

一直以來，東北角海岸的海洋廢棄物堆積量是全台第一。諾和諾德與海湧工作室選在新北萬里的加投下寮海灘，齊心協力清除大大小小的海灘垃圾。

淨灘，從源頭開始

海湧工作室與許多企業有合作淨灘的經驗，「不希望淨灘只是一次性」陳人平提倡日常就可以淨灘，期待人人從廢棄物產生的源頭開始減量。他認為企業若能從本身產業開始，以循環、回收的方式，減少產業廢棄物，對環境會有很大的助益。

海湧工作室不只陪伴企業進行淨灘，也在淨灘前進行環境教育，提倡日常減塑行動。圖為執行長陳人平。 攝影／吳欣穎

諾和諾德為國際藥廠，企業目的為推動改變、戰勝糖尿病及其他嚴重的慢性疾病，如肥胖、罕見血液及內分泌疾病。隨著現代人生活習慣改變，全球糖尿病患呈現逐年增加的趨勢。諾和諾德在幫助大量患者的同時，也意識到許多醫療耗材，包含塑膠、玻璃、金屬......等等，替環境帶來了莫大負擔。

為了實踐以患者為中心的思維，同時又能兼顧環境永續，諾和諾德由「零的循環」的企業核心價值出發，開啟了一連串的行動，朝向對「環境零影響」的目標前進。

致力醫材的回收與改良 實踐「零的循環」

台灣諾和諾德總經理Steve Profit說，全球已經生產超過六億隻注射筆針，諾和諾德總部的「回收計畫（TakeBack）」承諾在2030年要達到百分之五十的回收率。

2020年開始，就由丹麥總部開始，兩年來，回收計畫的足跡遍布英國、巴西、法國、美國與中國，在不同地區逐步建構回收再生的環境。依國民健康署的「國民營養健康狀況變遷調查」統計 ，台灣19歲以上國人糖尿病盛行率為10.3% (2017 - 2020) ，注射胰島素的醫材使用量也不容小覷，Steve Profit說台灣諾和諾德也期望跟上步伐，他樂見政府以及相關醫療單位，未來能一起展開行動。

台灣諾和諾德總經理Steve Profit認為，企業不只是營利，還要對社會與環境負責，這也是諾和諾德一直以來積極努力的目標。 攝影／吳欣穎

諾和諾德除了在消費末端回收醫療廢材，也從研發端著手減少環境衝擊。台灣諾和諾德衛教暨公關處長Loren Tsai充滿信心地說，諾和諾德的醫材減少了注射的頻率，比起傳統療法能在一年內減少一半的碳足跡。

「透過研發改良來實現減碳理想，也能支撐世界中低收入國家的醫療發展。」Loren 解釋，由於胰島素須保存在2-8度的儲藏環境中，但許多中低收入國家卻難以負擔這樣的設備環境，因此諾和諾德嘗試挑戰產品的熱穩定性、尋求更彈性的儲存環境，延長產品的使用壽命，長期下來達到減碳的效果。

在台灣，糖尿病醫療近來開拓出了嶄新的前景，Loren 分享去年台灣諾和諾德拿下了國家新創獎，透過SNAC(註)創新技術來減少針劑使用，不但讓畏懼針頭的病患有了新選擇，更直接減少了一次性注射的廢棄物。

註：Sodium N-8-(2-Hydroxybenzoyl) Amino Caprylate

肩負企業社會責任 永續環境回饋人類健康

藥廠作為替人類健康尋求解方的重要角色，也應當回應環境和社會問題，才能更全面的支持人類健康發展。

諾和諾德重視環境議題的重要性，從生產面上推動減廢、減碳，淨灘日則是身體力行，共回收了243公斤的廢棄物。並帶領員工親近海洋，體驗牽罟的古老漁法，珍惜海洋資源。從海灘離開之後，也帶動企業員工從日常實踐綠色生活，更獲得環保署綠色辦公夥伴認證。

台灣諾和諾德從研發端就投入減少環境負擔的解方；同時，帶動企業內部員工關注環境議題，鼓勵員工實踐綠色日常。 攝影／吳欣穎

「Together We Are Stronger，合作讓我們更強大」台灣諾和諾德資深執行秘書暨CSR主任 Cathy Wang說，今年的行動主題強調齊力合作。諾和諾德透過實際行動，持續牽起與台灣社會的深刻連結，在為在地患者提供醫療產品與服務的同時，更關注到需要幫助的弱勢社群，與安德烈慈善協會及台灣全民食物銀行協會合作，啟動了企業志工服務計畫。

台灣諾和諾德鼓勵員工投入志願服務，今年與安德烈慈善協會及台灣全民食物銀行協會合作，支持台灣在地的弱勢社群。 圖／台灣諾和諾德提供

Steve Profit認為，藉由參與企業社會責任的行動，帶起員工的意識非常重要。因為每個人一點一滴的行動，都能帶動彼此的腳步，一起朝永續願景更邁進一步。