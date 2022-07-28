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苗縣+712 苗栗市連4天確診數全縣居首

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天新增712例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增712例。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增712例，全縣仍有苗栗、頭份、竹南3地確診數在百例以上，其中苗栗市已連續4天居首，全縣今年累計本土案例達9萬1202人，人口占比確診率達17.03%。

苗栗縣衛生局指出，目前全國嬰幼兒第1劑接種率僅7%，苗栗縣僅5.4%，施打率仍待提升，尤其這波疫情爆發迄今，全國已有4分之1幼兒感染，一旦變異株疫情再起，沒接種過疫苗的幼兒染疫，重症率會比其他年齡層要高。嬰幼兒需由父母帶往接種，因此商請部分新冠疫苗合約醫療院所安排夜間、假日時段提供接種服務，縣內各衛生所每周開設常規疫苗施打時段，都有提供幼兒莫德納接種服務，鄉親可多加利用。

衛生局強調，疫情趨緩，民眾心情可稍微放鬆，但個人防護措施不可鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，目前50歲以上已開放施打第4劑（第2次追加劑），6個月以上孩童都可接種新冠疫苗，65歲以上長者接種新冠疫苗送超商禮劵實施至7月31日止，請把握最後機會。

苗栗縣今天新增712例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增712例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣兒童新冠疫苗假日門診。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣兒童新冠疫苗假日門診。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣兒童新冠疫苗夜間門診。圖／苗栗縣政府提供圖
苗栗縣兒童新冠疫苗夜間門診。圖／苗栗縣政府提供圖
苗栗縣兒童新冠疫苗夜間門診。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣兒童新冠疫苗夜間門診。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣兒童新冠疫苗假日門診。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣兒童新冠疫苗假日門診。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣疫苗接種涵蓋率。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣疫苗接種涵蓋率。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 苗栗縣

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