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新竹棒球場再添爭議 時力爆開幕式找國小「代辦」

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量今再舉行記者會爆料，新竹棒球場開幕活動不是由市政府採購辦理，竟然是由新竹市的舊社國小「代辦」。圖／邱顯智辦公室提供
時代力量今再舉行記者會爆料，新竹棒球場開幕活動不是由市政府採購辦理，竟然是由新竹市的舊社國小「代辦」。圖／邱顯智辦公室提供

新竹市棒球場未完成驗收就搶先開打，兩天內有四名球員因場地問題而受傷，其中知名球星林哲瑄更可能本季賽事報銷。時代力量今再舉行記者會爆料，棒球場開幕活動不是由市政府採購辦理，竟然是由新竹市的舊社國小「代辦」。

新竹市議員林彥甫質疑，國小業務與球場開幕毫無關聯，市府若是考量地緣鄰近，為何捨近求遠，不交給隔街步行一分鐘的民富國小，且該標案5月24日結標後不到25天就要辦出560萬元的大活動，難度讓人望之卻步，竟恰好有一家投標並得標，投標金額更剛好是560萬。

他並分析，市府丟給國小代辦，第一是掩人耳目、規避監督，第二是市府人力不足，但交給國小代辦，標案內容與核銷驗收全也需由該國小一肩扛起，加重國小行政負擔、也恐超出專業。

林彥甫批評林智堅，「五星市長你來當，爆肝加班基層扛」，為何由學校代辦，又恰巧一間廠商投標且得標，種種疑點有待林智堅、新竹市政府出面說明，「論文推給余正煌，球場推給龍來，開幕式千萬不要推給學校了！」

新竹市議員蔡惠婷表示，經檢視其他國小是否也有相同「代辦」現象，發現舊社國小協助舉辦去年的萬聖節遊行，高峰國小協助舉辦2020年、2019年的萬聖節遊行。頂埔國小則協助辦理拍攝以通學步道為主題的市政宣導影片。另林智堅任內要送給學校新生的見面禮、兒童節禮物、市長獎禮物，則由多間學校辦理。「顯見林智堅市府將各級學校視為理所當然的行政支援系統」，之前時力已抨擊過市府濫用消防人力，現在連學校也要做無關本業的行政協助，「市長不能要個人政績，卻累死三軍」。

新竹市議員廖子齊表示，假如這些活動專案不幸發生意外或遺憾，該負起責任的是市府機關局處還是學校？校長和行政人員會不會揹上本來不該揹的鍋？新竹市府應即刻停止錯誤作法，回到本應負起責任的機關局處辦理。

立委邱顯智認為，依據政府電子採購網資料，許多標案是全市活動，甚至和教育無關，卻是學校「代辦」，學校是否有足夠能力已是個問題，此外，包括這次開幕活動在內的標案，標案名稱明明註明是「代辦」，辦理方式卻標註「自辦」。在採購經費方面，有些是由新竹市政府「補助」，有些則沒有，似乎是由學校的預算支應，是否符合預算法的相關規定，也需要逐一釐清確認。

2022大選 新竹棒球場 邱顯智

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