PM2.5首次低於國家標準 中市府持續守護藍天白雲

▲臺中市今年上半年PM2.5平均濃度首次低於空品國家標準，努力不鬆懈持續守護藍天白雲。 圖／臺中市政府環境保護局 提供。

在臺中市政府及各界共同努力下，臺中市今年上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，優於同期全國平均14.7微克。這是自民國95年以來臺中市上半年首次低於空品國家標準為15微克，而且是中南部地區第一個符合空品標準的縣市，市府將繼續努力改善空氣品質不鬆懈，讓市民呼吸到符合國家標準的空氣。另外，中南部每年上半年為空品不良好發時期，但在全民一心防制空污下，不僅今年上半年PM2.5平均濃度低於國家標準，在空氣品質不良(AQI>100)天數方面，相較去年上半年累積天數17天，今年已降至6天，整整減少11天。

▲臺中市上半年首次低於空品國家標準為15微克，而且是中南部地區第一個符合空品標準的縣市。 圖／臺中市政府環境保護局 提供。

近年臺中市空污防制作為倍受中央肯定，連續三年獲得環保署考評「特優」殊榮，固定源部分積極執行公私場所稽巡查作業，並要求立即改善與許可證核定內容不一致之操作行為，加強污染源管理；移動源部分全國首創導入消防車怠速廢氣收集系統，強化柴油車污染管理，改善空氣品質；逸散源部分更首創「智慧監控網路攝影監控農廢露燃」，透過網路攝影機及微型感測器，杜絕非法燃燒。此外，臺中市民俗活動紙錢集中燃燒量年年突破3,000噸、110年機車定檢率及老舊機車納管率、電動公車數量等數項成果囊括六都第一，甚至全國第一，績效斐然。

▲臺中市上半年PM2.5首次符合國家標準15微克，空品不良日數改善85.7%。 圖／臺中市政府環境保護局 提供。

臺中市環保局長陳宏益表示，改善空污的腳步不會停止，未來將依環保署新頒布的應變辦法研修「臺中市空氣品質惡化防制措施」，並持續執行且強化「藍天白雲行動計畫」，要求大型固定污染源配合減污減排、專案小組深度稽查重大固定污染源、運用智慧科技稽查、智慧監控污染排放及獎勵績優減污減排事業等。並已啟動重大空氣污染管制自治條例、第四次電力業加嚴標準、第三次鋼鐵業加嚴標準及鍋爐加嚴標準等法制作業程序，為市民守護這片藍天白雲。

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