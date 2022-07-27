相隔73天死亡降回二字頭 一歲童MIS-C「爆肝」搶救中

國內新冠肺炎死亡相隔73天，再度降回二字頭，新增28例；另增中重症154例，其中新增三例兒童重症個案，皆為孩童多炎症症候群（MIS-C）個案。醫療應變組組長羅一鈞表示，其中一例一歲男童，住院後持續嘔吐且肝指數持續升高，目前仍在加護病房治療。

死亡個案年齡介於30多歲至90多歲，25例具慢性病史、18例未完整接種三劑疫苗、11人超過80歲以上。今年以來中重症累計2萬493例，死亡7861例。

中重症包括110例中症、44例重症，包括三例MIS-C個案。羅一鈞表示，一例為一歲男童，無慢性病史，曾於5月27日確診。7月20日發燒至39度，伴隨嘔吐、食慾下降，7月23日就醫，檢查有結膜炎和嘴唇充血，疑似MIS-C於當天住院。7月26日因持續嘔吐以及肝指數持續升高轉加護病房，目前仍在加護病房治療。

三歲女童，無慢性病史，曾於5月23日確診。7月19日發燒至40度，伴隨腹痛、腹瀉，7月22日前往急診，疑似MIS-C住院 ，接受藥物治療後病況好轉，今天出院。

五歲女童，無慢性病史，曾於7月2日確診。7月19日起發燒、鼻塞、流鼻水、頸部淋巴結腫等症狀，7月22日因症狀持續就醫，疑似MIS-C住院。7月23日因發燒持續且有紅疹、紅眼、腹瀉、胸痛而轉院，目前仍在一般病房住院。羅一鈞表示，疫苗可降低MIS-C九成以上的風險，提醒家長至少讓兒童打一劑疫苗。

目前12歲以下兒童重症個案累計為123例，包含腦炎25例、肺炎19例、敗血症3例、哮吼8例、心肌炎1例、MIS-C58例、共病3例，到院前死亡6例；死亡個案維持25例。 圖／指揮中心提供

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