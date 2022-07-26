前環署長熬夜鑑定化石「有人玷污傅鐘，就要把它擦亮」

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文疑似抄襲案愈演愈烈，環保署前署長魏國彥清晨在臉書感嘆寫下，林智堅事件以來，讓他有如強迫症般，時常通宵不睡，在新研究室翻文獻、鑑定論文，想著他還能再做出幾篇新研究，「此刻，我覺得，有人玷污了傅鐘，就要有人把它擦亮。」

魏國彥是台灣地質科學學者，他從台大地質系、地質所畢業後，在美國羅德島大學海洋學取得博士，在加州大學聖塔芭芭拉分校海洋所博士後研究，並擔任耶魯大學地質與地球物理學系助理教授。返台後為台大地質系教授，後擔任行政院研考會副主委、台北市研考會主委、環保署長。

魏國彥清晨5時許在臉書發文，他說，林智堅事件以來，他犯強迫症似的，經常通宵不睡，在逢甲大學、他新的研究室中，拍照、翻文獻、鑑定化石，做出了幾十張這樣的簡報，「好多種類的鑑定還不敢確定，到處是問號。」

他也秀初標本照說，這是四年前在研船上收集的台灣海域岩芯的標本，原來因已退休，沒了實驗室，也無能為力，現在有了逢甲的新研究室，他開始鑑定其中底棲有孔蟲種屬。

魏國彥自嘲「老狗玩便宜的新把戲。」但他說，他心裡想著的是，應該能夠再做幾篇原創研究。「畢竟，我是台灣大學學士、碩士訓練出身。」他回憶，五十年前的今天，他第一次踏入台灣大學地質學系，看到大如馬桶座的菊石化石標本就放在廁所門口，廁所的尿臊味瀰漫著，這並不妨礙大局，畢竟那地點正是做出重大古珊瑚研究成果的馬廷英教授研究室的門口。

魏國彥說，大學不一定要有大樓，但一定要有大師。馬廷英教授開始做一套珊瑚化石鑑定時，會從家中帶上十幾個饅頭進研究室，然後就兩三天不回家。

「此刻，我覺得，有人玷污了傅鐘，就要有人把它擦亮。」魏國彥說，台大有很多這樣的老師與同學，我相信。這樣的晚上，焚膏繼晷，燈火通明。