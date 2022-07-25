快訊

福原愛不忍了！失聯後首發聲反嗆江宏傑 「把家務事放到媒體公審我」

最高法院前院長林明德辭世 許宗力致祭表達景仰

中央社／ 台北25日電

最高法院前院長林明德8日辭世，享嵩壽92歲，司法院許宗力今天率同副院長蔡烱燉、秘書長林輝煌、副秘書長周占春、最高法院院長吳燦等前往靈前致祭，表達景仰與哀思。

許宗力表示，林明德為司法官第1期結業，從1956年派任新竹地檢處檢察官，到2001年自最高法院院長一職退休，奉獻司法近半個世紀，歷任多個重要職務，於擔任法官協會理事長任內，推動司法預算獨立入憲，奠下司法獨立的重要基礎。

許宗力指出，林明德並籌辦國際法官協會第42屆年會，邀集來自全世界48國的200餘名法官代表與會，這是台灣的第一次，也是亞洲的第一次，對於促進國際司法交流、肯定台灣司法改革成效、確立法治國家地位，寫下輝煌的歷史一頁。

許宗力說，林明德曾經期許司法人員，不論是擔任審判或司法行政工作，都應以「清」、「明」、「勤」3字自許，做到廉潔清白、明辨是非、處事妥適、認真工作、無愧職守，林明德的勉勵將會常存於所有法官心中。

吳燦則表示，林明德於最高法院院長任內，有感於司法公信力不足，因法官於審判中的角色定位不明所致，故力倡「起訴狀一本主義」（檢察官起訴時只有一張起訴狀，不將證物、筆錄等資料移送給法院），讓法官扮演完全的聽訟角色，並搭配第一審採堅實的事實審、第二審採事後審、第三審採嚴格的法律審。

吳燦說，林明德的倡議，迄今仍為台灣刑事訴訟的主要改革方向，足見林明德的眼光長遠、慮事周延，其中「起訴狀一本主義」，已於國民法官法中獲得實現，未來將會致力於實現其中所表彰的公平法院精神，以慰司法前輩在天之靈。

司法院 許宗力

延伸閱讀

中國最高法院：加強懲處文娛圈逃稅等行為

泰雅女18年前被女賊冒名冤坐5月牢 聲請補償路迢迢

推司法預算獨立 最高法院前院長林明德92歲辭世

200種子教官進「司法聯盟鍊」 數位犯罪證據難篡改

相關新聞

租屋補助僅3%領得到？ 營建署駁：誤導民眾

時代力量昨天公布「改善租屋黑市，共同找回居住正義」連署結果，連署民眾中，有6成為40歲以下，超過一半是租屋族，而租屋族中...

今日精摘／遭控不倫谷歌創辦人之妻 馬斯克斥鬼扯「昨還與布林派對」

•針對華爾街日報獨家報導馬斯克與Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子曾發生短暫不倫戀，導致布林在今年初訴請離婚的新聞，馬斯克在推特上回應了。他說，「這完全鬼扯。謝爾蓋（布林）和我現在是朋友，昨晚還一起參加派對」。

推司法預算獨立 最高法院前院長林明德92歲辭世

最高法院前院長林明德8日辭世，享嵩壽92歲，為感念他奉獻司法半世紀，司法院長許宗力今率副院長蔡烱燉、最高法院院長吳燦、司...

午間快報／萬安演習登場 行駛車輛需靠邊停 雙鐵規定一次看

．萬安演習今起連續4天分別在北部、中部、南部及東部實施，實施時間為每天下午13時30分至14時。今天是台北、新北、基隆、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等北部地區，26日為台中市、苗栗、彰化、南投、雲林縣、嘉義縣市等中部地區，27日為台南、高雄市、屏東縣，28日為花蓮、台東縣及離島地區。...

照片看歷史／1966年考選部興建中大廈突然坍塌 造成2死4傷慘案

1966年7月25日，木柵溝子口考選部興建的考試大廈下午4時40分突然塌陷，造成2死4傷的慘案。考選部長李壽雍在塌屋時躲避得宜，只頭部受傷。與他在一起的年青工程師許友勛及總務司長沈銘生則當場死亡，另有工人林阿彩、陳石龍、王明吉等三人在附近被壓受傷。

聯合報一周大事7/17~7/23

國內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。