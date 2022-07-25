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全球首支可導控混合式火箭升空 自送衛星不是夢

中央社／ 屏東25日電

全球首支具導控能力混合式火箭10日升空，台灣朝衛星載具發展再進一步。國家太空中心主任吳宗信指出，台灣技術、人才都有，若有國家資源進入，可望自己送衛星上太空。

10年前創立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）、現任國家太空中心主任吳宗信日前指出，台灣有能力發展人造衛星，卻需要其他國家協助送上太空，但從衛星通訊OneWeb例子來看，若自身無法掌握發射技術「宛如咽喉被掐住」。

至於台灣要如何發展衛星載具，吳宗信10日在發射現場告訴媒體，韓國模式很具參考價值，也就是由國家主導航太產業發展，耗時12年，每年投注新台幣約30到40億元，號召300家廠商參與，逾30萬個大小零件幾乎全部國產，今年6月終於達成發射自主研發的衛星載具火箭。

吳宗信說，發展火箭需要機械、電機、電子、通訊等技術，其實台灣技術、人才都有，只是散落在各領域中，不一定是應用在火箭上，也還需要相關工業基礎，但若能循韓國模式，由國家資源進入、放大規模，要達到同樣成果「或許可以不用這麼久」。

ARRC副主任魏世昕接受中央社記者採訪指出，HTTP-3A雙節火箭是全台首支採用混合式類衛星載具技術的火箭，10日發射HTTP-3A第二節，更是全球首次將導控能力運用在研發成本較低的混合式引擎火箭上；下階段將裝上第一節，測試完整雙節火箭在空中脫離、點火的控制情況，屆時飛行高度將上看100公里。

魏世昕表示，台灣是少數可以擁有自己衛星的國家，更可以製造衛星，卻需要靠別的國家發射，無法頻繁進行測試與驗證，就需要花比別人更多時間，若能自己發展衛星載具，發射成本也可望降到委託他國發射的1/3。

魏世昕說，要真正把衛星送進繞行地球軌道，除需要發射到300公里以上太空，還要能加速到繞行地球最低水平速度（每秒7.9公里），需要很大的能量，所需火箭尺寸、規模比HTTP-3A大得多，ARRC團隊所研發的技術是以此為目標，雖然受限資源和規模目前還無法做到，但「需要的功能都有」。

魏世昕說，火箭的研發需要系統整合，很難一個人做到，一定要一群人一起，研發期程又長，卻常看到相關領域人才考量現實，為科技業高薪放棄火箭夢，相當令人惋惜，但自己認為不要因為不可能就不去做，「只要大家願意一起做這件事，還是有機會達到的」。

火箭 太空

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