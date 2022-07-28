0-6歲國家跟你一起養，育兒政策再升級！

聯合線上／ 洪詮承

今年8月起，政府平價教保服務與育兒津貼同步再升級，以「增名額」、「減負擔」及「加津貼」支持家庭育兒，減輕育兒負擔，讓年輕家長實質有感。

增名額 擴大平價教保服務量

政府持續增加平價幼兒園的服務量，並提前於今年達成公共化幼兒園增設3,000班的目標，提供25.7萬個名額；準公共幼兒園今年8月共有1,855園，提供超過21萬個平價就學名額。整體平價幼兒園(公立、非營利及準公共幼兒園)合計提供約47萬個2-6歲(未滿)就學名額。

圖／教育部提供
圖／教育部提供

減負擔 就學費用再降低

平價幼兒園的名額將達47萬個，今年8月起就學費用再降低，就讀公立、非營利及準公共幼兒園的幼兒，第1胎幼兒，家長每月最多只要繳3,000元，就讀公幼每月最多只要繳交1,000元，2胎以上再給予優惠，減輕家長育兒負擔，讓政府成為年輕爸媽的神隊友。

加津貼 育兒津貼再加發

家長自己帶或讀私立幼兒園的幼兒，8月起育兒津貼再加碼，第1胎每月補助提高到5,000元，第2胎6,000元、第3胎以上7,000元。另外，一般私立幼兒園的5-6歲(未滿)小朋友，8月起，就學補助改由家長自行申請，其補助額度也比照津貼辦理，並於次月月底前撥付至家長指定帳戶。

育兒政策再升級，支持家長養兒育女，給家庭最大的奧援， 2至6歲(未滿)補助資訊可至全國教保資訊網查詢，或加入「教育部Line」使用育兒補助試算功能，0-6國家跟你一起養。

以上資訊由教育部提供

圖／教育部提供
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