檢察官人事異動 牽動154人

在台中清水一帶，孫德利和護理師出身的太太純妙共同經營一間獨棟透天的精神復健中心「同心圓」。疫情之前，同心圓有將近四十個學員會按時報到，有人週一到週五每天來，週六也會一起出遊；有人早上在附近打零工、下午到中心參加活動；有人上午進來跟大家共餐、做手工皂，下午回家休息，私下也會相約出去玩。

2022-07-22 12:02