降低香菸尼古丁需求者的危害 各界尋求解方

數十年來,人們已知紙菸燃燒時含有六千多種化學物質,其中93種由美國FDA列為潛在有害物質或具潛在致癌性。普遍共識認為戒菸是最好的選擇,然而對那些持續戒菸失敗的人們,他們持續暴露於抽會燃燒的香菸所導致的相關疾病和死亡風險中,倘若需求者一直存在,有沒有其他相對風險低的方法,可能改變他們的生活?

今年中舉辦的國際菸草減害論壇上,澳洲菸草減害協會Colin Mendelsohn博士表示,為了降低燃燒所產生的焦油所帶來的危害,人們長期在找能替代燃燒式菸品這樣高風險的產品。相較於焦油,菸草中的尼古丁確實具成癮性,但致癌、造成較高健康風險的是焦油。多數國際機構的研究顯示,尼古丁本身不致癌、不造成肝疾病,且對心臟疾病的影響較其他輕微。

法國國家癌症研究院前院長、巴黎比才醫院(Clinique Bizet)腫瘤科主任David Khayat博士在接受NEW EUROPE總編輯Nicholas Waller採訪時表示:「作為一位醫生,我無法接受吸菸者只有『戒菸或死亡』兩種選擇。科學界應該發揮更大的作用,說服世界各地的立法者重新考慮,讓菸草控制策略更具創新性,瞭解有時候人們的不良行為(吸菸)是無法避免的;但是,限制吸菸者的自由與對警告吸菸可能導致的後果,並非降低健康風險的可靠方法。」

Khayat博士認為所有成癮皆應視為疾病,吸菸也是,而醫生應積極尋找治療疾病的方法,「作為醫生,我並不關心根除紙菸,我想要的是根除與吸菸有關的死亡。」戒菸是人們該做的,但如果吸菸者做不到,那「我有責任找到另一種方法,來幫助減少吸菸的不良後果,就像透過安全帶及防鎖死系統保護技術不好的駕駛,或是用二甲雙胍(Metformin)幫助飲食習慣不好的糖尿病病患一樣。 」

全球政府多年來試圖以警語嚇阻吸菸者、提高菸品售價等簡單的方式反對人們吸菸,最終皆以失敗收場,提高稅率只是助長黑市交易,吸菸自1999年起多年蟬聯WHO統計的首要死因,那麼,如Dr. Khayat所言,是否僅有『戒菸或死亡』兩種選擇?

市場教育中心(Center for Market Education (Malaysia)) 執行長Carmelo Ferlito博士說,以馬來西亞為例,馬來西亞隨著菸稅的提高,現今非法菸品已達到市面菸品的百分之七十,禁止不但無法減少菸品的危害,反造福走私菸販,消費者接觸到不好的產品,這對政府來說不是好事。應該要提供合法安全的管道,讓吸菸和非吸菸者有比較好的環境生活。

事實上,英國國民保健署(NHS)及紐西蘭將電子煙當作吸菸者健康計劃的一部份。日本也提出健康經營(Health and Productivity Management)並致力於標準化。藉由使用降低危害產品(Harm Reduction Production HRP)來降低終身疾病的生活型態。日本在去年增加香菸稅以提高吸菸門檻,這樣的結果讓日本紙菸使用量明顯下降。

Khayat博士說:「減害的概念非常棒,就像防鎖死系統用於駕駛一樣。」一旦找到實用降低菸害方法,儘管作法創新,或許值得一試。因此,現在讓大眾思考的問題,是如何與拒絕看科學數據的人溝通,讓大眾相信所有毒性較小的產品,都是為了提供更好的生活。

