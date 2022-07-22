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降低香菸尼古丁需求者的危害 各界尋求解方

聯合線上／ 楊順平

數十年來，人們已知紙菸燃燒時含有六千多種化學物質，其中93種由美國FDA列為潛在有害物質或具潛在致癌性。普遍共識認為戒菸是最好的選擇，然而對那些持續戒菸失敗的人們，他們持續暴露於抽會燃燒的香菸所導致的相關疾病和死亡風險中，倘若需求者一直存在，有沒有其他相對風險低的方法，可能改變他們的生活？

今年中舉辦的國際菸草減害論壇上，澳洲菸草減害協會Colin Mendelsohn博士表示，為了降低燃燒所產生的焦油所帶來的危害，人們長期在找能替代燃燒式菸品這樣高風險的產品。相較於焦油，菸草中的尼古丁確實具成癮性，但致癌、造成較高健康風險的是焦油。多數國際機構的研究顯示，尼古丁本身不致癌、不造成肝疾病，且對心臟疾病的影響較其他輕微。

法國國家癌症研究院前院長、巴黎比才醫院（Clinique Bizet）腫瘤科主任David Khayat博士在接受NEW EUROPE總編輯Nicholas Waller採訪時表示：「作為一位醫生，我無法接受吸菸者只有『戒菸或死亡』兩種選擇。科學界應該發揮更大的作用，說服世界各地的立法者重新考慮，讓菸草控制策略更具創新性，瞭解有時候人們的不良行為（吸菸）是無法避免的；但是，限制吸菸者的自由與對警告吸菸可能導致的後果，並非降低健康風險的可靠方法。」

Khayat博士認為所有成癮皆應視為疾病，吸菸也是，而醫生應積極尋找治療疾病的方法，「作為醫生，我並不關心根除紙菸，我想要的是根除與吸菸有關的死亡。」戒菸是人們該做的，但如果吸菸者做不到，那「我有責任找到另一種方法，來幫助減少吸菸的不良後果，就像透過安全帶及防鎖死系統保護技術不好的駕駛，或是用二甲雙胍（Metformin）幫助飲食習慣不好的糖尿病病患一樣。 」

全球政府多年來試圖以警語嚇阻吸菸者、提高菸品售價等簡單的方式反對人們吸菸，最終皆以失敗收場，提高稅率只是助長黑市交易，吸菸自1999年起多年蟬聯WHO統計的首要死因，那麼，如Dr. Khayat所言，是否僅有『戒菸或死亡』兩種選擇？

市場教育中心(Center for Market Education (Malaysia)) 執行長Carmelo Ferlito博士說，以馬來西亞為例，馬來西亞隨著菸稅的提高，現今非法菸品已達到市面菸品的百分之七十，禁止不但無法減少菸品的危害，反造福走私菸販，消費者接觸到不好的產品，這對政府來說不是好事。應該要提供合法安全的管道，讓吸菸和非吸菸者有比較好的環境生活。

事實上，英國國民保健署(NHS)及紐西蘭將電子煙當作吸菸者健康計劃的一部份。日本也提出健康經營(Health and Productivity Management)並致力於標準化。藉由使用降低危害產品(Harm Reduction Production HRP)來降低終身疾病的生活型態。日本在去年增加香菸稅以提高吸菸門檻，這樣的結果讓日本紙菸使用量明顯下降。

Khayat博士說：「減害的概念非常棒，就像防鎖死系統用於駕駛一樣。」一旦找到實用降低菸害方法，儘管作法創新，或許值得一試。因此，現在讓大眾思考的問題，是如何與拒絕看科學數據的人溝通，讓大眾相信所有毒性較小的產品，都是為了提供更好的生活。

【吸菸有害健康、吸菸會導致癌症、孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足、戒菸可減少健康的危害】

外電參考：
https://www.neweurope.eu/article/scientific-community-focuses-on-tobacco-harm-reduction-through-alternative-solutions-such-as-e-cigarettes-and-heated-tobacco/

The Science & Policy of Tobacco Harm Reduction in Taiwan：https://www.youtube.com/watch?v=DMVLz_nTcVs

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