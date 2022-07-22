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邊境再放寬？王必勝視察桃機 指揮中心下午2時記者會

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
指揮中心將於下午2時舉行疫情記者會，由王必勝說明國內最新疫情。圖／指揮中心提供
指揮中心將於下午2時舉行疫情記者會，由王必勝說明國內最新疫情。圖／指揮中心提供

國內疫情持續趨緩，日前宣布7月25日起，來台實習、國際交流、度假打工等六類外籍人士可請領簽證，順利入境，也傳出相關單位持續評估入境檢疫「0+7」，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今早赴桃園機場，視察旅客入境動線，指揮中心將於下午2時舉行疫情記者會，由王必勝說明國內最新疫情。

王必勝本周上任時表示，未來指揮中心防疫方向，將朝穩健開放、讓民眾恢復正常生活為目標。除評估放寬邊境，國內也加快疫苗接種速度，昨起提供6個月至5歲的幼兒可接種莫德納幼兒疫苗，第4劑接種對象也放寬，因工作需求需出國的18歲以上民眾也可接種。

然而不少家長仍觀望，希望有不同廠牌幼兒疫苗能選擇，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，目前兒童重症108例中，0到5歲有68例，占六成三，屬於致重症高風險對象，雖現在疫情平穩，但憂心BA.4、BA.5是否造成國內另一波疫情，建議先接種疫苗，提升幼兒免疫力。

新冠肺炎 COVID-19

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