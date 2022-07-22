邊境再放寬？王必勝視察桃機 指揮中心下午2時記者會
國內疫情持續趨緩，日前宣布7月25日起，來台實習、國際交流、度假打工等六類外籍人士可請領簽證，順利入境，也傳出相關單位持續評估入境檢疫「0+7」，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今早赴桃園機場，視察旅客入境動線，指揮中心將於下午2時舉行疫情記者會，由王必勝說明國內最新疫情。
王必勝本周上任時表示，未來指揮中心防疫方向，將朝穩健開放、讓民眾恢復正常生活為目標。除評估放寬邊境，國內也加快疫苗接種速度，昨起提供6個月至5歲的幼兒可接種莫德納幼兒疫苗，第4劑接種對象也放寬，因工作需求需出國的18歲以上民眾也可接種。
然而不少家長仍觀望，希望有不同廠牌幼兒疫苗能選擇，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，目前兒童重症108例中，0到5歲有68例，占六成三，屬於致重症高風險對象，雖現在疫情平穩，但憂心BA.4、BA.5是否造成國內另一波疫情，建議先接種疫苗，提升幼兒免疫力。
疫情快報
▪【疫情專題】7月21日新增本土24,907例、境外移入264例 確診死亡７４例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言