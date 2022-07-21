幼兒莫德納今配送27萬劑 羅一鈞：0到5歲重症高風險
6個月至5歲的幼兒今起可接種莫德納幼兒疫苗，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前兒童重症108例中，0到5歲有68例，占六成三，屬於致重症高風險對象。雖然現在疫情平穩，但未來BA.4、BA.5是否造成國內另一波疫情令人擔憂，建議先建立幼兒免疫力，趁早接種疫苗。
羅一鈞表示，108例兒童重症個案中，僅九例接種一劑疫苗，無人接種兩劑疫苗，接種疫苗的九人沒有死亡個案。今天出現也兩例兒童確診後超過六周才出現孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），而接種疫苗是最好方法，可降低九成MIS-C風險。
他說，五歲以下今天開始可接種幼兒莫德納，建議先建立幼兒免疫力。確診三個月內不用急者接種，但還沒染疫者建議趁早接種，以免將來染疫後增加出現重症風險。
發言人莊人祥表示，今天配送27萬劑幼兒莫德納疫苗至地方政府，下午2時前都會收到。
本次開打的莫德納疫苗，幼兒應接種兩劑基礎劑，每劑0.25ml（含25mcg mRNA），間隔4至8周以上。未滿2歲嬰幼童因手臂肌肉較薄，建議接種大腿前外側、股外側肌，2歲以上幼童則接種非慣用手的上臂三角肌。
指揮中心也提醒接種後要待在現場至少半小時。常見不良反應多屬輕微、暫時性的，如：躁動／哭鬧、注射部位疼痛或腫脹、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑、疲倦、頭痛、肌痛等。
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