【重磅快評】種樹百里變塞車百里 拜蘇貞昌求速成所致

最近通往恆春半島的屏鵝公路不分平假日都在塞車，原來沿線正在進行「種樹百里」工程，但碰上暑假墾丁及台東旅遊旺季，每到周末整條屏鵝公路大塞車，被譏為是「塞車百里」，民怨沖天。但為何明知暑假會塞車、大熱天也不適合種樹，卻偏偏在此時卯起來種？原來主導該計畫的行政院長蘇貞昌要求半年內完工，他一聲令下，所有單位只好拚命趕工，再次讓人看到凡事只求速成的「蘇式風格」，只是可憐了用路人及底下公務員，還有你我的荷包。

種樹百里計畫是由蘇貞昌下令與一手主導，他並稱為種樹百里的2.0版，因為31年前他在當屏東縣長期間，就曾在屏鵝公路種樹，他當上行政院長後，認為成效不佳，再度捲土重來。這個預計要花費高達48億元的計畫，包含屏鵝公路沿線電桿地下化，其中的6.8億元要在全線種植3700株喬木、64萬株灌木。

種樹不是壞事，但為何會惹起如此高的民怨，就連環團也有意見？原來就壞在蘇貞昌下達在明年春節前完工的指令，工期只有短短半年，這下卻苦了底下相關單位。因為工程一開工就碰上暑假，墾丁南北向車道縮減引發大塞車，公路總局被罵到臭頭，洶湧民怨也讓甫上任的警政署長黃明昭上周二還特地南下屏東枋山，找來了屏東縣及台東縣警局，以及高雄市交通局共商交通疏運計畫。

由於北返尖峰都是出現在周日中午12時到晚間8時，為了紓解車潮，恆春警方也想出一招，呼籲用路人欣賞完恆春夕陽再上路，但此舉也讓用路人質疑，警方要大家看完夕陽再上路，換成晚上塞在路上，半夜才能回到台北，隔天還要上班，根本腦子有洞。

環團也對於這項種樹計畫大有質疑，一來認為在這麼短的時間內把現有部分樹木移除再重新種植，邏輯很怪；而且要種什麼樹，事先也都沒有公開並好好討論，在毫無生態評估下，不該執意蠻幹。更遑論現在南台灣正值盛夏，根本也不是合適的種樹季節。而加速趕工也就代表要花費更高的人力經費，更遑論在不對的季節種樹，也會增加樹木折損率跟維護成本，經費也會往上加。

但其實，不論是公路總局或是警方都只是砲灰，他們全是施政講求快速的「蘇式風格」下的替罪羔羊。過去蘇貞昌掛在嘴上的名言就是「我的政策都是以一年計算」，他對於長遠性、制度性的改革向來沒有興趣，只追求能立竿見影的速成型政績，這也就是為何台鐵會在普悠瑪事件後不到一年半，再次發生太魯閣翻車事件，因為當時他對於台鐵改革毫無著墨。

這次種樹百里不只是一年內，蘇貞昌更是直接把時間壓縮在半年就要完工，外界也推測，他可能知道或是也擔心自己年底或明年初就要卸任，才設下半年完工的時程。從這次「種樹百里」變成「塞車百里」，就知道這種施政只求速成的風格，貽害有多深。